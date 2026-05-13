Tras las rejas el famoso «Huevo» por robos en barrio Florida de Palpalá

​Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8, capturaron este martes a un delincuente de 25 años apodado «Huevo», quien era intensamente buscado por una serie de robos en el barrio Florida.

El sujeto fue interceptado sobre la avenida 18 de Noviembre tras haber cometido dos hechos delictivos; el primero a fines de abril en calle Salta, donde sustrajo cámaras de seguridad, y el segundo en calle Córdoba, donde se llevó elementos sanitarios.

​La detención se produjo luego de que los motorizados, conocidos como «Zorros», divisaran al sospechoso en la vía pública.

Al notar la presencia policial, el malviviente intentó darse a la fuga ignorando la voz de alto, lo que desató una persecución que terminó con su captura inmediata.

Al verificar sus antecedentes, se constató que el individuo ya contaba con libertad bajo caución y tenía vigentes prohibiciones de acercamiento por delitos anteriores.

​El delincuente había sido identificado de forma inequívoca gracias a filmaciones aportadas por los vecinos afectados, las cuales fueron clave para el pedido de detención.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el malviviente fue trasladado a la Seccional 23°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia para responder por sus actos.

Con esta intervención, se logra llevar tranquilidad a los residentes de la zona que habían denunciado su accionar.