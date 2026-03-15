Tras las inclemencias climáticas evacúan y asisten a docentes rurales de Normenta y San Bernardo

El operativo por las condiciones climáticas comenzó el viernes 13 de marzo y contó con la participación de equipos de los Ministerios de Educación, Seguridad, Salud y Desarrollo Humano, además de profesionales de asistencia psicológica que brindaron contención durante todo el proceso.

El Ministerio de Educación informó que se concretó con éxito el operativo de evacuación y asistencia a docentes de establecimientos rurales de las localidades de Normenta y San Bernardo, quienes se vieron afectados por severas inclemencias climáticas que impactaron en la zona.

Desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación, se activó un operativo interinstitucional que incluyó comunicación permanente con docentes, directivos, supervisoras y posteriormente con las familias de los estudiantes, con el objetivo de acompañar y mantener informada a toda la comunidad educativa.

Debido a la complejidad de las condiciones climáticas y geográficas del lugar, se realizaron distintos intentos de rescate que debieron suspenderse inicialmente por razones de seguridad. Finalmente, los operativos pudieron concretarse gracias al trabajo coordinado de los equipos intervinientes.

En este marco, el Gobierno de Jujuy agilizó la intervención y movilización de los recursos necesarios.

Situación en San Bernardo

En la localidad de San Bernardo, las inclemencias climáticas afectaron el acceso a la zona, por lo que se dispuso la evacuación de todos los docentes de los distintos niveles educativos.

Las tareas de traslado pudieron realizarse por vía terrestre, una vez que las condiciones de seguridad lo permitieron, completando así el operativo de evacuación de manera exitosa.

Situación en Normenta

En Normenta, la situación presentó mayores dificultades de acceso debido al estado de los caminos, lo que impidió realizar el rescate por vía terrestre. Por esta razón, se dispuso un operativo de evacuación aérea.

Después de tres intentos en helicóptero, se concretó la evacuación de las docentes de la Escuela Secundaria Rural Nº 1.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, destacó especialmente el compromiso del director de la Escuela Primaria de Normenta, quien permaneció junto a docentes y estudiantes, garantizando el acompañamiento de la comunidad educativa.

Asimismo, dispuso el envío de un helicóptero con alimentos para abastecer a la Institución y a la comunidad educativa durante esta compleja situación.

Cabe destacar que las actividades escolares de los niveles Inicial y Primario en Normenta continúan desarrollándose con normalidad, ya que se encuentran garantizadas las condiciones necesarias para su funcionamiento.