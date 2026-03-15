En dramático final Gimnasia le ganó a Colegiales 2 a 1

El Lobo volvió a cantar victoria para seguir prendido en la pelea de arriba. La visita en los últimos minutos buscaba el empate pero por fortuna para el local eso no sucedió.

El equipo de Hernán Pellerano caía por la mínima diferencia pero terminó imponiéndose merecidamente por 2 a 1. Gimnasia de Jujuy se lo dio vuelta a Colegiales y se ilusionó en la Primera Nacional.

El dueño de casa marchó al descanso con el resultado adverso. A la media hora del primer tiempo, Elías Ocampo trasladó y jugó con Franco Malagüeño que mandó el centro. Franco Zicarelli remató, Milton Álvarez dio rebote y Nicolás Toloza capitalizó para empujar al fondo de la red.

Con goles de Menéndez y Molina, Gimnasia de Jujuy se lo dio vuelta a Colegiales y se ilusionó, Pellerano metió mano en el entretiempo y le salió bárbaro. Antes del minuto de juego en la segunda parte, el elenco local ya había igualado la contienda. Y todo fue en una notable acción de Francisco Molina que le tiró un caño a Malagüeño, lanzó el buscapié, y Cristian Menéndez vulneró la resistencia de Emilio Di Fulvio.

El Tricolor no pudo ni siquiera aguantar el empate en la Tacita de Plata. A los 12 de la etapa decisiva, Francisco Molina sacó un violentísimo zurdazo desde afuera del área que se terminó colgando del ángulo más lejano del arco visitante.

Colegiales solamente quedó con vida porque Di Fulvio le negó el tercero a Maximiliano Casa y también a Pablo Argañaraz en un cabezazo. Gimnasia de Jujuy ganó 2 a 1 en un partido clave para seguir prendido en la pelea de arriba en Primera Nacional. La semana que viene Gimnasia visitará a Tristán Suárez.