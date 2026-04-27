Trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para fortalecer la salud mental comunitaria

Con el objetivo de coordinar acciones y comenzar a implementar un programa municipal de salud mental con fuerte presencia en los barrios, se llevó a cabo una reunión entre autoridades municipales y provinciales, en la que se destacó la importancia del trabajo articulado y en territorio para abordar de manera integral las problemáticas que atraviesan a la comunidad.

En este marco, Gustavo Muro, secretario de Desarrollo Humano expresó, “agradecemos el acompañamiento del secretario de Salud Mental y Adicciones, de la provincia, Agustín Yécora, a la secretaria de Equidad y Promoción de Derechos del Concejo Provincial de la Mujer, Victoria Murillo, así como a la directora de Políticas Públicas de Alto Comedero, Patricia Moya. Tenemos una preocupación común, más que una preocupación, una ocupación sobre los temas de salud mental en nuestra comunidad”.

Asimismo, destacó la coincidencia de lineamientos entre el municipio y la provincia al señalar, “estamos trabajando en un programa: Comunidad Saludable, y que coincide con los principios que está planteando el Ministerio de Salud de la provincia. Entonces, esta reunión trata básicamente de apropiarnos ambos de lo que estamos haciendo y trabajarlo en forma conjunta”.

En esa línea, remarcó la importancia de priorizar la acción concreta por sobre las formalidades administrativas, “se acostumbra normalmente a firmar convenios, a darle una formalidad, más allá de eso, nosotros lo que queremos es avanzar en el territorio, donde hay una inserción por parte de la municipalidad en todos los barrios de la ciudad. El ministerio tiene una inserción muy importante a partir de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), y queremos en forma conjunta, trabajar un programa desde comunidad saludable y de salud mental”.

Por su parte, el secretario de Salud Mental y Adicciones, Agustín Yécora, valoró la apertura del municipio para avanzar en una agenda común, “agradecer a la municipalidad que nos abrió las puertas, nosotros, como comisión interministerial en políticas públicas en salud mental, venimos trabajando, no solo como ministerio de salud, sino como ejecutivo, en poder trabajar con los municipios en herramientas que trabajan la prevención y la promoción de la salud mental. Para eso es muy importante trabajar codo a codo como un solo equipo con los municipios, en este caso, el municipio de San Salvador nos abrió rápidamente las puertas y coincidimos en muchas miradas de cómo buscar realmente llegar a territorio”.

Además, puso el acento en la necesidad de superar la fragmentación de esfuerzos y avanzar hacia una construcción colectiva con la comunidad, “se hacen muchísimos esfuerzos de forma aislada, fragmentada, y no termina teniendo el impacto que uno quiere o que la población demanda, entonces, lo que proponemos es trabajar codo a codo con la comunidad en diagnósticos participativos, en construcción de posibles soluciones, y acompañar en ese proceso de ejecución desde lo inmediato, no solo desde lo normativo, sino desde lo que realmente se trabaja en el barrio, en el terreno, con la gente, en cara a cara, y a partir de ahí la propuesta va a ir fluyendo de acuerdo a las necesidades locales de cada sector de la ciudad”.