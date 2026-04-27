Sadir destacó el trabajo conjunto y reafirmó el compromiso con una minería sustentable en Jujuy

El gobernador participó en la presentación del Modelo Conceptual y Numérico Integrado para la Cuenca Olaróz-Cauchari.

En el marco de la presentación del Modelo Conceptual y Numérico Integrado para la Cuenca Olaróz-Cauchari, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, puso en valor el desarrollo productivo, la articulación regional y el fortalecimiento institucional del sector minero, participando de la presentación final del estudio elaborado por la consultora internacional Montgomery & Associates.

La actividad, que se desarrolló durante dos jornadas en el Hotel Altos de la Viña, fue organizada por el Ministerio de Minería de la Provincia, en el marco de las acciones de diálogo vinculadas a los estudios ambientales e hidrogeológicos. Contó con la participación de representantes de las empresas Sales de Jujuy S.A., South American Salars S. A. y Minera Exar S.A., junto a comunidades de Catua, Súsques, Pastos Chicos, Huancar, Coranzulí, San Juan de Quillaques, Olaróz Chico y Puesto Sey quienes coincidieron en la importancia de incorporar este tipo de estudios a los esquemas de monitoreo ambiental vigentes.

Asimismo, participaron representantes de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, del SEGEMAR, del Instituto de Geología y Minería de la Universidad Nacional de Jujuy, del Instituto de Ecorregiones Andinas (CONICET-UNJu) y de la Universidad Católica de Salta, aportando una mirada técnica y académica al proceso.

Fortalecimiento del trabajo conjunto

Durante su intervención, el gobernador Carlos Sadir agradeció la participación de todos los actores involucrados y destacó el trabajo que se viene llevando adelante en la provincia en torno a distintos proyectos vinculados a las comunidades y al desarrollo productivo.

En ese sentido, remarcó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y las comunidades, señalando que “se trata de iniciativas que permiten abordar problemáticas y avanzar en soluciones concretas para el crecimiento de Jujuy”.

El máximo mandatario jujeño también subrayó el rol estratégico de la actividad minera, destacando que la creación del Ministerio de Minería fortalece el desarrollo del sector y mejora la articulación con provincias vecinas como Salta y Catamarca, en una visión regional integrada.

En otro tramo de su mensaje, reafirmó el compromiso de la provincia con una minería sustentable, haciendo especial hincapié en la protección del ambiente y el cuidado del agua, y resaltó la necesidad de continuar generando información clara y fortaleciendo el diálogo con todos los actores.

“Tenemos que trabajar muy de cerca con las comunidades, con la colaboración de las empresas y de los organismos del Estado, en cada uno de los emprendimientos”, expresó.

Finalmente, el ministro de Minería José Gómez, destacó la importancia de consolidar una mirada regional que permita impulsar estrategias conjuntas con otras provincias y agradeció el compromiso de las empresas, instándolas a continuar desarrollando proyectos que representan una oportunidad de crecimiento a largo plazo para Jujuy.