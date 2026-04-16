Trabajo articulado con comunidades originarias para fortalecer la educación en las regiones

Durante la reunión se abordaron aspectos relacionados al estado de las escuelas, la situación del personal de servicios generales y la articulación de convenios con empresas mineras, entre otros puntos de interés para la comunidad.

La ministra de Educación de Jujuy, Daniela Teseira, mantuvo un encuentro con los referentes de las comunidades originarias con el objetivo de avanzar en acuerdos y concretar distintos temas vinculados a las instituciones educativas de la zona.

Cabe destacar que el Ministerio de Educación reafirma su compromiso de trabajar de manera conjunta con las comunidades originarias, promoviendo acciones que permitan mejorar las condiciones educativas y garantizar un acompañamiento integral en cada una de las instituciones.