Exhortan a médicos, clínicas o sanatorios a deponer el corte de servicios

La obra social convocó a un encuentro para este jueves 16 de abril, reunión en la que participarán las autoridades del Colegio Médico.

Ante la interrupción de servicios a los afiliados del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) anunciado por el Colegio Médico de Jujuy, la obra social apela a la comprensión y al diálogo para evitar graves perjuicios a las personas necesitadas de prestaciones impostergables.

En este contexto, la obra social hizo un llamado a un encuentro para este jueves, 16 de abril, en horas del mediodía, al cual las autoridades del Colegio concurrirán.

Es oportuno recordar, que el lunes pasado (13 de abril) se procedió a liquidar el Pronto Pago por consultas médicas, correspondiente a la segunda quincena de marzo, lo que significa que los profesionales médicos están al día con este concepto.

Tras lamentar la decisión injustificada de suspender prestaciones en plena instancia de diálogo y negociación, el ISJ advirtió los daños irreparables que dicha medida de fuerza pueden ocasionar en la salud de los afiliados.