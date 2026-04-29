Todos los nominados a los Premios Gardel 2026

Cazzu, Lali, Milo J, Babasonicos y Marilina Bertoldi, son los artistas favoritos de esta temporada.
La Cámara Argentina de Música Grabada (CAPIF) dio a conocer el listado completo de los artistas nominados en las 53 categorías a los Premios Gardel 2026. Entre los artistas favoritos para este año se encuentran Cazzu, Lali, Milo J, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes pelean por la estatuilla de Álbum del año.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la ceremonia se llevará a cabo el proximo martes 26 de mayo.
“La música argentina vive un gran momento: no solo representa nuestra identidad, sino que hoy es también una de nuestras exportaciones culturales más fuertes. Nuestros artistas trascienden fronteras y conectan con audiencias en todo el mundo, reflejando una escena diversa, creativa y en constante evolución. En ese contexto, los Premios Gardel vuelven a ser el escenario en el que la música argentina celebra su presente, reconoce a sus protagonistas y proyecta su futuro”, declaró Guillermo Castellani, presidente de CAPIF.
Los nominados:
Álbum del Año
Latinaje – Cazzu
No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
La Vida Era Más Corta – Milo J
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Canción del Año
«Advertencia» – Babasónicos
«Niño» – Milo J
«Mejor que vos» – Lali & Miranda!
«Con Otra» – Cazzu
«Favorita» – Angela Torres
«El gordo» – Marilina Bertoldi
«Querida Yo» – Yami Safdie, Camilo
«Fresh» – Trueno
«#Tetas» – Ca7riel & Paco Amoroso
Grabación del Año
«In the City» – Charly García & Sting
«Niño» – Milo J
«Mejor que vos» – Lali & Miranda!
Ingeniería de Grabación
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
A tres días de la tierra – Eruca Sativa
La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Álbum Artista de Folklore
Mirarse en otros ojos – La Ferni
Décimas – Maggie Cullen
Fuera de lugar – Liliana Herrero
Mejor Álbum Artista de Rock
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
El retorno – Santiago Motorizado
El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
Novela – Fito Paez
Mejor Álbum Artista de Tango
Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat
Actos de gentileza – Florian
Mejor Álbum Artista Pop
Cuerpo – Olivia Wald
Detalles – Zoe Gotusso
Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
No me olvides – Angela Torres
El Verdadero – Juan Ingaramo
Perfectas – Emilia
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
Malportada – Nathy Peluso
La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
Vol. 1 – El Negro Tecla
Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual
The Last of Us: Season 2 (Soundtrack) – Gustavo Santaolalla & David Fleming
La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero
Mejor Álbum Canción de Autor
Gamurgatrónica – Ruben Rada
Querida Yo – Yami Safdie
Vivir Así – Barbarita Palacios
Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
Amor de mi herida – Camilú
Mejor Álbum Conceptual
Tucumano Soy – Juan Falú
La Vida Era Más Corta – Milo J
Sandro así – Ariel Ardit
Mejor Álbum de Cuarteto
Rompecabezas – Ulises Bueno
Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
Que sed – Luck Ra
En Vivo Buenos Aires – La K’onga
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
Okupas – Little Boogie & Stereo
Bhavilonia – Bhavi
Culto III – Neo Pistea
Gauchos – Veeyam
EUB Deluxe – Trueno
Versus – Paulo Londra
Mejor Álbum de Jazz
Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
Tomás Sainz – Tomás Sainz
New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese, Mariano Otero
Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
Todos los fuegos – Roxana Amed
Mejor Álbum de Música Clásica
Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja
Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás
Mejor Álbum de Música Global
Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
Latinaje – Cazzu
Impulsa el Círculo – Brenda Martin
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
Gracias a la Vida – Abel Pintos
Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango
Mejor Álbum de Pop Rock
Polvo de estrellas – Turf
El Regreso – Tan Bionica
Los lobos – Estelares
Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
Alter ego – Silvestre y La Naranja
Mejor Álbum de Reggae/Ska
Alfonsina y el mal – Señor Flavio
La Respuesta – Leonchalon
Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
A Tempo – Dread Mar I
Mejor Álbum en Vivo
Juegue Kuelgue – El Kuelgue
Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
Hecho en Jamaica – Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
Conociendo Rusia vuelve a casa – Conociendo Rusia
Trueno – Red Bull Symphonic – Trueno
Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
En vivo volumen I – Cindy Cats
Esencia En Vivo – Cruzando El Charco
Mejor Álbum Folklore Alternativo
Trinar(La flor) – Nadia Larcher
89 – Flor Paz
Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto
Mejor Álbum Grupo de Folklore
FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea
Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
Hasta que aclare – Eva y Nadia
Bipolar – Campedrinos
Mejor Álbum Grupo de Rock
Divididos – Divididos
Artificio – Indios
A tres días de la tierra – Eruca Sativa
El club de la pelea I – Airbag
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado
Mejor Álbum Grupo Pop
Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
Vandalos – Bandalos Chinos
4EVER – K4OS
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
El Desvelo – La Delio Valdez
Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros
Mejor Álbum Infantil
Mardearena – Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas
Luna con duendes – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
Cantá con El Reino Infantil – El Reino Infantil, La Granja de Zenón
Al Agua Pez – Pequeño Pez
Mejor Álbum Instrumental
Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas
Solo – Pipi Piazzolla
La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura
Mejor Álbum Música Electrónica
Deseo – Mistol Team
Peces Raros – Spotify Sessions – Peces Raros
X-Sex – Six Sex
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
EMPA Orquesta de Tango – EMPA
Tangomorphosis – Pablo Estigarribia
Tango – José Colángelo
Mejor Álbum Pop Alternativo
Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur
Hotcore – Taichu
En el Ciber – Benito Cerati
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Tanya – Juana Rozas
Mejor Álbum Rock Alternativo
Exultante – Carca
Ceremonia – 1915
Instantáneo – Viva Elastico
Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders
Mejor Álbum Rock Pesado
Vive – Claudio Marciello
Legado – A.N.I.M.A.L
Alto Viaje – Corvex
Mejor Álbum Urbano
Gotti B – Tiago PZK
Quimera – Maria Becerra
166 (Deluxe) retirada – Milo J
Saturación pop – Ysy A
Lamba – FMK
Mejor Arte
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)
Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros)
Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)
Mejor Canción de Autor
«Luciérnagas» – Milo J, Silvio Rodríguez
«Hielo Fino» – Silvina Moreno
«Querida Yo» – Yami Safdie, Camilo
Mejor Canción de Cuarteto
«Julieta & Romeo» – Ian Lucas & Q’ Lokura
«Carita Triste» – Q’Lokura, Los Herrera
«Tu misterioso alguien» – Luck Ra feat. Miranda!
«Hielo, vino y coca» – Los Tabaleros & Los Caligaris
«No se ve / Chingón» – Desakta2
«DIOS» – Ulises Bueno
«Otra Poesía» – L-Gante, La K’onga
Mejor Canción de Folklore
«Décimas» – Maggie Cullen
«Puño y letra» – Duratierra, Eli Suárez
«Niño» – Milo J
«El amor es un viento que regresa» – Los Nocheros
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
«Cadenas» – Acru
«Fresh» – Trueno
«Gil» – Milo J, Trueno
«Retirada» – Milo J
«PVSL» – Paulo Londra
Mejor Canción de Pop
«Perfecto Final» – Conociendo Rusia, Nathy Peluso
«El día del amigo» – Ca7riel & Paco Amoroso
«El Ritmo» – Bandalos Chinos
«Favorita» – Angela Torres
«Me Gusta» – Miranda! & TINI
«Mejor que vos» – Lali & Miranda!
Mejor Canción de Rock
«El gordo» – Marilina Bertoldi
«In the City» – Charly García & Sting
«Volarte» – Eruca Sativa
«Pensando en Ella» – Dante Spinetta
«Advertencia» – Babasónicos
«Aliados en un viaje» – Divididos
Mejor Canción de Tango
«La Marcha de la Bronca» – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso
«La Guitarra» – Melingo & Fito Paez
«Nada» – Ariel Ardit y Lidia Borda
Mejor Canción en Vivo
«Fanático» – Lali
«Inocente» – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
«La que puede, puede (Live at NPR Music’s Tiny Desk)» – Ca7riel & Paco Amoroso
«Sábado» – Cindy Cats
«La Taleñita» – Milo J & Campedrinos
Mejor Canción Pop Rock
«33» – Lali & Dillom
«#Tetas» – Ca7riel & Paco Amoroso
«Barry Lindo» – El Kuelgue
«Tus Cosas» – Tan Bionica
«Desastres Fabulosos» – Conociendo Rusia, Jorge Drexler
Mejor Canción Tropical / Cumbia
«Me Contó Un Pajarito» – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
«Con Otra» – Cazzu
«Si No Es Muy Tarde» – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
«Amiga Traidora» – Angela Leiva
«Echar de Menos» – Ke Personajes
«Tu jardín con enanitos» – Roze, Max Carra, Valen & Ramky
Mejor Canción Urbana
«Sin cadenas» – Paulo Londra
«Bzrp Music Sessions, Vol. 66» – Bizarrap, Daddy Yankee
«Olimpo» – Milo J
«Cruz» – Trueno & Feid
«Historia» – Ramma
Mejor Colaboración
«Loco un poco» – Turf & Lali
«Tu misterioso alguien» – Luck Ra feat. Miranda!
«Campera de cuero» – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo
«Jangadero» – Milo J & Mercedes Sosa
«Mi Vida» – Tan Bionica, Andrés Calamaro
«In the City» – Charly García & Sting
«Mejor que vos» – Lali & Miranda!
«Bzrp Music Sessions, Vol. 66» – Bizarrap, Daddy Yankee
«Me Gusta» – Miranda! & TINI
«Me Contó Un Pajarito» – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
Mejor Colaboración Urbana
«Hasta que me enamoro» – Maria Becerra, Tini
Gil Milo J, Trueno
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 Bizarrap, Daddy Yankee
Masna remix FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK
La verdadera Ramma, Kidd Voodoo
Flashbacks | CROSSOVER #9 Wisin, Paulo Londra, Big One
Mejor Colección de Catálogo
Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) Luis Alberto Spinetta
Suiza 1980 (Remastering 2025) Mercedes Sosa
Adiós Sui Generis (50 años) Sui Generis
Mejor Nuevo Artista
María Wolff
Blair
Little Boogie & Stereo
Cindy Cats
Tuli
La Ferni
Sofía de Ciervo
Mia Folino
Las Tussi
Chechi de Marcos
143leti
Mejor Videoclip Corto
El gordo INTÉRPRETE: Marilina Bertoldi DIRECTORES: Malena Pichot y Nano Garay Santaló
Bajo De La Piel INTÉRPRETE: Milo J DIRECTORA: Teresa Carril
#Tetas INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
In the City INTÉRPRETES: Charly García & Sting DIRECTORES: Belén Asad y Maximilian Stafford
Advertencia INTÉRPRETE: Babasónicos DIRECTOR: Juan Cabral
Mejor Videoclip Largo
Todo Es Folklore INTÉRPRETE: Los Tabaleros DIRECTOR: Niko Sedano
Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
La Vida Era Más Corta INTÉRPRETE: Milo J DIRECTORES: Teresa Carril, Nacho A. villar
No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) INTÉRPRETE: Lali DIRECTOR: Lautaro Espósito
Sonidos, barro y piel – Documental sobre la grabación de Divididos INTÉRPRETE: Divididos DIRECTOR: Leopoldo Montero Ciancio
Productor del año
Nico Cotton
Evlay
Gustavo Santaolalla
Cachorro López
Marilina Bertoldi
Tatool
Mauro De Tommaso
Milo J
Santiago Alvarado
#AgenciaNA