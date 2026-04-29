Todos los nominados a los Premios Gardel 2026

Cazzu, Lali, Milo J, Babasonicos y Marilina Bertoldi, son los artistas favoritos de esta temporada.

La Cámara Argentina de Música Grabada (CAPIF) dio a conocer el listado completo de los artistas nominados en las 53 categorías a los Premios Gardel 2026. Entre los artistas favoritos para este año se encuentran Cazzu, Lali, Milo J, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes pelean por la estatuilla de Álbum del año.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la ceremonia se llevará a cabo el proximo martes 26 de mayo.

“La música argentina vive un gran momento: no solo representa nuestra identidad, sino que hoy es también una de nuestras exportaciones culturales más fuertes. Nuestros artistas trascienden fronteras y conectan con audiencias en todo el mundo, reflejando una escena diversa, creativa y en constante evolución. En ese contexto, los Premios Gardel vuelven a ser el escenario en el que la música argentina celebra su presente, reconoce a sus protagonistas y proyecta su futuro”, declaró Guillermo Castellani, presidente de CAPIF.

Los nominados:

Álbum del Año

Latinaje – Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

La Vida Era Más Corta – Milo J

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Canción del Año

«Advertencia» – Babasónicos

«Niño» – Milo J

«Mejor que vos» – Lali & Miranda!

«Con Otra» – Cazzu

«Favorita» – Angela Torres

«El gordo» – Marilina Bertoldi

«Querida Yo» – Yami Safdie, Camilo

«Fresh» – Trueno

«#Tetas» – Ca7riel & Paco Amoroso

Grabación del Año

«In the City» – Charly García & Sting

«Niño» – Milo J

«Mejor que vos» – Lali & Miranda!

Ingeniería de Grabación

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

A tres días de la tierra – Eruca Sativa

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum Artista de Folklore

Mirarse en otros ojos – La Ferni

Décimas – Maggie Cullen

Fuera de lugar – Liliana Herrero

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

El retorno – Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman

Continhuará – Fernando Ruiz Díaz

Novela – Fito Paez

Mejor Álbum Artista de Tango

Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi

Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat

Actos de gentileza – Florian

Mejor Álbum Artista Pop

Cuerpo – Olivia Wald

Detalles – Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

No me olvides – Angela Torres

El Verdadero – Juan Ingaramo

Perfectas – Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo

Malportada – Nathy Peluso

La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta

Vol. 1 – El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

The Last of Us: Season 2 (Soundtrack) – Gustavo Santaolalla & David Fleming

La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero

Mejor Álbum Canción de Autor

Gamurgatrónica – Ruben Rada

Querida Yo – Yami Safdie

Vivir Así – Barbarita Palacios

Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti

Amor de mi herida – Camilú

Mejor Álbum Conceptual

Tucumano Soy – Juan Falú

La Vida Era Más Corta – Milo J

Sandro así – Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

Rompecabezas – Ulises Bueno

Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo

Que sed – Luck Ra

En Vivo Buenos Aires – La K’onga

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

Okupas – Little Boogie & Stereo

Bhavilonia – Bhavi

Culto III – Neo Pistea

Gauchos – Veeyam

EUB Deluxe – Trueno

Versus – Paulo Londra

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Tomás Sainz – Tomás Sainz

New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese, Mariano Otero

Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

Todos los fuegos – Roxana Amed

Mejor Álbum de Música Clásica

Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja

Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII

Murmullo en las aguas – Las Destrozzi

El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás

Mejor Álbum de Música Global

Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto

Latinaje – Cazzu

Impulsa el Círculo – Brenda Martin

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos

Alquimia – Patricia Sosa & Mijares

Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango

Mejor Álbum de Pop Rock

Polvo de estrellas – Turf

El Regreso – Tan Bionica

Los lobos – Estelares

Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser

Alter ego – Silvestre y La Naranja

Mejor Álbum de Reggae/Ska

Alfonsina y el mal – Señor Flavio

La Respuesta – Leonchalon

Raíces muy fuertes – Fidel Nadal

A Tempo – Dread Mar I

Mejor Álbum en Vivo

Juegue Kuelgue – El Kuelgue

Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica – Vivo Movistar Arena – Nonpalidece

Conociendo Rusia vuelve a casa – Conociendo Rusia

Trueno – Red Bull Symphonic – Trueno

Signos 25 años Vivo – Los Nocheros

En vivo volumen I – Cindy Cats

Esencia En Vivo – Cruzando El Charco

Mejor Álbum Folklore Alternativo

Trinar(La flor) – Nadia Larcher

89 – Flor Paz

Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto

Mejor Álbum Grupo de Folklore

FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea

Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno

Hasta que aclare – Eva y Nadia

Bipolar – Campedrinos

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos – Divididos

Artificio – Indios

A tres días de la tierra – Eruca Sativa

El club de la pelea I – Airbag

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Vandalos – Bandalos Chinos

4EVER – K4OS

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

El Desvelo – La Delio Valdez

Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano

Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros

Mejor Álbum Infantil

Mardearena – Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas

Luna con duendes – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López

Cantá con El Reino Infantil – El Reino Infantil, La Granja de Zenón

Al Agua Pez – Pequeño Pez

Mejor Álbum Instrumental

Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas

Solo – Pipi Piazzolla

La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura

Mejor Álbum Música Electrónica

Deseo – Mistol Team

Peces Raros – Spotify Sessions – Peces Raros

X-Sex – Six Sex

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

EMPA Orquesta de Tango – EMPA

Tangomorphosis – Pablo Estigarribia

Tango – José Colángelo

Mejor Álbum Pop Alternativo

Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur

Hotcore – Taichu

En el Ciber – Benito Cerati

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Tanya – Juana Rozas

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante – Carca

Ceremonia – 1915

Instantáneo – Viva Elastico

Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders

Mejor Álbum Rock Pesado

Vive – Claudio Marciello

Legado – A.N.I.M.A.L

Alto Viaje – Corvex

Mejor Álbum Urbano

Gotti B – Tiago PZK

Quimera – Maria Becerra

166 (Deluxe) retirada – Milo J

Saturación pop – Ysy A

Lamba – FMK

Mejor Arte

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)

Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros)

Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)

Mejor Canción de Autor

«Luciérnagas» – Milo J, Silvio Rodríguez

«Hielo Fino» – Silvina Moreno

«Querida Yo» – Yami Safdie, Camilo

Mejor Canción de Cuarteto

«Julieta & Romeo» – Ian Lucas & Q’ Lokura

«Carita Triste» – Q’Lokura, Los Herrera

«Tu misterioso alguien» – Luck Ra feat. Miranda!

«Hielo, vino y coca» – Los Tabaleros & Los Caligaris

«No se ve / Chingón» – Desakta2

«DIOS» – Ulises Bueno

«Otra Poesía» – L-Gante, La K’onga

Mejor Canción de Folklore

«Décimas» – Maggie Cullen

«Puño y letra» – Duratierra, Eli Suárez

«Niño» – Milo J

«El amor es un viento que regresa» – Los Nocheros

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

«Cadenas» – Acru

«Fresh» – Trueno

«Gil» – Milo J, Trueno

«Retirada» – Milo J

«PVSL» – Paulo Londra

Mejor Canción de Pop

«Perfecto Final» – Conociendo Rusia, Nathy Peluso

«El día del amigo» – Ca7riel & Paco Amoroso

«El Ritmo» – Bandalos Chinos

«Favorita» – Angela Torres

«Me Gusta» – Miranda! & TINI

«Mejor que vos» – Lali & Miranda!

Mejor Canción de Rock

«El gordo» – Marilina Bertoldi

«In the City» – Charly García & Sting

«Volarte» – Eruca Sativa

«Pensando en Ella» – Dante Spinetta

«Advertencia» – Babasónicos

«Aliados en un viaje» – Divididos

Mejor Canción de Tango

«La Marcha de la Bronca» – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso

«La Guitarra» – Melingo & Fito Paez

«Nada» – Ariel Ardit y Lidia Borda

Mejor Canción en Vivo

«Fanático» – Lali

«Inocente» – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez

«La que puede, puede (Live at NPR Music’s Tiny Desk)» – Ca7riel & Paco Amoroso

«Sábado» – Cindy Cats

«La Taleñita» – Milo J & Campedrinos

Mejor Canción Pop Rock

«33» – Lali & Dillom

«#Tetas» – Ca7riel & Paco Amoroso

«Barry Lindo» – El Kuelgue

«Tus Cosas» – Tan Bionica

«Desastres Fabulosos» – Conociendo Rusia, Jorge Drexler

Mejor Canción Tropical / Cumbia

«Me Contó Un Pajarito» – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

«Con Otra» – Cazzu

«Si No Es Muy Tarde» – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

«Amiga Traidora» – Angela Leiva

«Echar de Menos» – Ke Personajes

«Tu jardín con enanitos» – Roze, Max Carra, Valen & Ramky

Mejor Canción Urbana

«Sin cadenas» – Paulo Londra

«Bzrp Music Sessions, Vol. 66» – Bizarrap, Daddy Yankee

«Olimpo» – Milo J

«Cruz» – Trueno & Feid

«Historia» – Ramma

Mejor Colaboración

«Loco un poco» – Turf & Lali

«Tu misterioso alguien» – Luck Ra feat. Miranda!

«Campera de cuero» – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo

«Jangadero» – Milo J & Mercedes Sosa

«Mi Vida» – Tan Bionica, Andrés Calamaro

«In the City» – Charly García & Sting

«Mejor que vos» – Lali & Miranda!

«Bzrp Music Sessions, Vol. 66» – Bizarrap, Daddy Yankee

«Me Gusta» – Miranda! & TINI

«Me Contó Un Pajarito» – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

Mejor Colaboración Urbana

«Hasta que me enamoro» – Maria Becerra, Tini

Gil Milo J, Trueno

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 Bizarrap, Daddy Yankee

Masna remix FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK

La verdadera Ramma, Kidd Voodoo

Flashbacks | CROSSOVER #9 Wisin, Paulo Londra, Big One

Mejor Colección de Catálogo

Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) Luis Alberto Spinetta

Suiza 1980 (Remastering 2025) Mercedes Sosa

Adiós Sui Generis (50 años) Sui Generis

Mejor Nuevo Artista

María Wolff

Blair

Little Boogie & Stereo

Cindy Cats

Tuli

La Ferni

Sofía de Ciervo

Mia Folino

Las Tussi

Chechi de Marcos

143leti

Mejor Videoclip Corto

El gordo INTÉRPRETE: Marilina Bertoldi DIRECTORES: Malena Pichot y Nano Garay Santaló

Bajo De La Piel INTÉRPRETE: Milo J DIRECTORA: Teresa Carril

#Tetas INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky

In the City INTÉRPRETES: Charly García & Sting DIRECTORES: Belén Asad y Maximilian Stafford

Advertencia INTÉRPRETE: Babasónicos DIRECTOR: Juan Cabral

Mejor Videoclip Largo

Todo Es Folklore INTÉRPRETE: Los Tabaleros DIRECTOR: Niko Sedano

Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky

La Vida Era Más Corta INTÉRPRETE: Milo J DIRECTORES: Teresa Carril, Nacho A. villar

No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) INTÉRPRETE: Lali DIRECTOR: Lautaro Espósito

Sonidos, barro y piel – Documental sobre la grabación de Divididos INTÉRPRETE: Divididos DIRECTOR: Leopoldo Montero Ciancio

Productor del año

Nico Cotton

Evlay

Gustavo Santaolalla

Cachorro López

Marilina Bertoldi

Tatool

Mauro De Tommaso

Milo J

Santiago Alvarado

#AgenciaNA