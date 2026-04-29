“Aloe vera”, el curioso apodo que Myriam Bregman le puso a Adorni

“Si sos tan gallito, ¿por qué tuviste que venir con Milei para que se tire arriba de la granada?”, chicaneó la diputada nacional del Frente de Izquierda.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman sorprendió al bautizar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el apodo “aloe vera”, y lo acusó de hacerse el “gallito”.

“¿Sabés cómo te dice la gente? Aloe vera, porque cada día te descubren más propiedades», ironizó la legisladora opositora y ex candidata presidencial.

«Si sos tan gallito, ¿por qué tuviste que venir con (el presidente Javier) Milei para que se tire arriba de la granada?”, chicaneó Bregman durante el informe de gestión del jefe de Gabinete.

La referente del PTS acusó a Adorni de “venir acá a aburrirnos con tus mentiras”.

“¿Cómo es posible que usted gane en pesos pero gaste en dólares? ¿Cómo puede ser que la casta tenga miedo y usted viaje en aviones privados?”, preguntó.

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