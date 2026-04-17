Todo listo para la gran noche de boxeo internacional este viernes en el Club Luján

​En una ceremonia de pesaje cargada de adrenalina en pleno centro capitalino, los protagonistas de la velada cumplieron con la balanza. Marcos «Picky» Silvetti y el peruano Darwin Mendoza encabezarán una cartelera que promete fuego en el ring.

​ El clima de combate ya se respira en la provincia. Tal es así que en las instalaciones de calle Belgrano al 200, se llevó a cabo el pesaje oficial para la esperada velada de boxeo profesional que tendrá lugar hoy viernes 17 de abril en el emblemático Club Luján.

​Bajo la atenta mirada de las autoridades y el público presente, los púgiles superaron el primer gran escollo: la balanza.

En ese sentido Gustavo «Chingolito» Ibáñez, Normalizador del boxeo jujeño designado por la Federación Argentina de Box (FAB) confirmó que el trámite se realizó con total normalidad y que todos los competidores encuadraron en sus respectivas categorías.

«Todo está en regla. Está todo listo para que Jujuy viva una noche inolvidable», aseguró Ibáñez.

​La gran pelea de fondo: Argentina vs. Perú

​El plato fuerte de la noche tendrá carácter internacional. El crédito local, Marcos «Picky» Silvetti, detuvo la aguja en los 63,500 kg, mostrando un estado físico impecable para defender la casa. Frente a él estará el exigente visitante Darwin Mendoza, representante de Perú, quien registró 62,400 kg. El cruce de miradas tras el pesaje dejó claro que ninguno dará tregua en el cuadrilátero.

​Semifondo y preliminares de alto voltaje

​En la pelea de semifondo, por la categoría Supergallo, el jujeño Federico «Monzón» Peñarrieta (55,100 kg) se medirá ante el salteño Adonai Pereyra (55,200 kg), en un duelo regional que siempre genera chispas.

​Previamente, la categoría Super Welter encenderá la temperatura con el choque entre el capitalino Santiago Ramos (69,300 kg) y el palpaleño Ariel «La Parca» Quispe (69,700 kg), un enfrentamiento de pronóstico reservado entre dos púgiles que buscan escalar posiciones en el ranking.

​Un espectáculo integral

La velada en el Club Luján contará con diversos atractivos y sorpresas para el público, convirtiendo la jornada en un verdadero show deportivo y social para la familia.

​Las Cifras del Pesaje:

​Fondo (Superligero): Picky Silvetti (63,500 kg) vs. Darwin Mendoza (62,400 kg).

​Semifondo (Supergallo): Federico Peñarieta (55,100 kg) vs. Adonai Pereyra (55,200 kg).

​Categoría Super Welter: Santiago Ramos (69,300 kg) vs. Ariel Quispe (69,700 kg).