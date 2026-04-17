Alto Gorriti: Policías atraparon a un ladrón que robaba un negocio tras violentar las rejas

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1, detuvieron esta madrugada a un hombre de 32 años mientras sustraía mercadería de un local comercial sobre la avenida Horacio Guzmán.
El personal de la unidad Zorro 2 sorprendió al malviviente en flagrancia, justo cuando aprovechaba una deficiencia en la estructura de las rejas para extraer diversos productos del interior del comercio.
Al notar la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga descartando una mochila, pero fue interceptado rápidamente a los pocos metros por los uniformados.
En el interior del bolso secuestrado se encontraron paquetes de yerba, arroz, fideos y artículos de limpieza, elementos que fueron recuperados bajo la presencia de testigos y puestos a resguardo de la justicia.
Finalmente el aprehendido, fue trasladado a la Seccional 30° para los trámites correspondientes.
Gracias al patrullaje preventivo en el sector oeste de la ciudad, se logró frustrar el robo y poner a disposición de las autoridades a este sujeto con frondosos antecedentes en el sector.