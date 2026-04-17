Alto Gorriti: Policías atraparon a un ladrón que robaba un negocio tras violentar las rejas

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1, detuvieron esta madrugada a un hombre de 32 años mientras sustraía mercadería de un local comercial sobre la avenida Horacio Guzmán.

El personal de la unidad Zorro 2 sorprendió al malviviente en flagrancia, justo cuando aprovechaba una deficiencia en la estructura de las rejas para extraer diversos productos del interior del comercio.

​Al notar la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga descartando una mochila, pero fue interceptado rápidamente a los pocos metros por los uniformados.

En el interior del bolso secuestrado se encontraron paquetes de yerba, arroz, fideos y artículos de limpieza, elementos que fueron recuperados bajo la presencia de testigos y puestos a resguardo de la justicia.

​Finalmente el aprehendido, fue trasladado a la Seccional 30° para los trámites correspondientes.

Gracias al patrullaje preventivo en el sector oeste de la ciudad, se logró frustrar el robo y poner a disposición de las autoridades a este sujeto con frondosos antecedentes en el sector.