Todo listo para el Finde Estudiantil 2026 en el Estadio 23 de Agosto

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Este sábado 1 y domingo 2 de agosto, el Estadio 23 de Agosto será escenario de una nueva edición del Finde Estudiantil.

Todo listo para el Finde Estudiantil 2026 en el Estadio 23 de Agosto

El Gobierno de Jujuy invita a disfrutar de una nueva edición del Finde Estudiantil, que se llevará a cabo este sábado 1 y domingo 2 de agosto en el Estadio 23 de Agosto. Organizado por el Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, el evento reunirá a miles de jóvenes de distintos establecimientos educativos de la provincia en dos jornadas de música, baile y celebración.

Con el objetivo de asegurar un desarrollo ordenado, el Ente definió con anticipación la distribución de las hinchadas dentro del estadio, los accesos y la ubicación de cada establecimiento educativo, además del cronograma de presentación de los grupos de baile, permitiendo una organización ágil y segura durante ambas jornadas.

Para el ingreso al predio se permitirá asistir con protector solar, botellas o termos recargables vacíos, gorra, paraguas sin punta, mochilas y riñoneras. En tanto, estará prohibido ingresar con bengalas de humo, bombas de papel, elementos cortantes, aerosoles, encendedores, espejos, objetos de vidrio, pirotecnia, bebidas alcohólicas y cotillón.

Con el objetivo de que las familias, la comunidad educativa y todas las personas interesadas puedan acompañar esta tradicional propuesta estudiantil, las dos jornadas serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de YouTube del Gobierno de Jujuy, permitiendo seguir cada presentación y compartir uno de los eventos más representativos de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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