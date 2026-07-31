Todo listo para el Finde Estudiantil 2026 en el Estadio 23 de Agosto

Este sábado 1 y domingo 2 de agosto, el Estadio 23 de Agosto será escenario de una nueva edición del Finde Estudiantil.

El Gobierno de Jujuy invita a disfrutar de una nueva edición del Finde Estudiantil, que se llevará a cabo este sábado 1 y domingo 2 de agosto en el Estadio 23 de Agosto. Organizado por el Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, el evento reunirá a miles de jóvenes de distintos establecimientos educativos de la provincia en dos jornadas de música, baile y celebración.

Con el objetivo de asegurar un desarrollo ordenado, el Ente definió con anticipación la distribución de las hinchadas dentro del estadio, los accesos y la ubicación de cada establecimiento educativo, además del cronograma de presentación de los grupos de baile, permitiendo una organización ágil y segura durante ambas jornadas.

Para el ingreso al predio se permitirá asistir con protector solar, botellas o termos recargables vacíos, gorra, paraguas sin punta, mochilas y riñoneras. En tanto, estará prohibido ingresar con bengalas de humo, bombas de papel, elementos cortantes, aerosoles, encendedores, espejos, objetos de vidrio, pirotecnia, bebidas alcohólicas y cotillón.

Con el objetivo de que las familias, la comunidad educativa y todas las personas interesadas puedan acompañar esta tradicional propuesta estudiantil, las dos jornadas serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de YouTube del Gobierno de Jujuy, permitiendo seguir cada presentación y compartir uno de los eventos más representativos de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.