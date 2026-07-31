Bajo el lema «Jujuy acompaña», inicia la Agenda Provincial por el Mes de la Lactancia 2026

Las actividades se realizarán bajo el lema “Jujuy acompaña: fortalecemos las acciones que funcionan”.

En el marco del Mes Provincial de la Lactancia y en adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia 2026, el Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Salud y de la Estrategia Lacta Jujuy, presenta la Agenda Provincial del Mes de la Lactancia 2026.

A fin de visibilizar, fortalecer y conectar las acciones que cada día hacen posible el acompañamiento de las lactancias en nuestra provincia y bajo el lema «Jujuy acompaña. Fortalecemos las acciones que funcionan», la agenda reúne las iniciativas que durante agosto y septiembre impulsarán instituciones, equipos de salud y organizaciones.

Cronograma de la Agenda Provincial del Mes de la Lactancia 2026