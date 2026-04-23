Tesorería de la Provincia participó de una nueva capacitación de ATGRA

Personal de Tesorería de la Provincia -que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy-, participó de un importante ciclo de capacitación continua.

La Asociación de Tesorerías Generales de la República Argentina (ATGRA) encabezó el dictado de un importante ciclo de formación, del que participaron miembros de Tesorería de la Provincia de Jujuy.

La propuesta se realizó vía online, de la que tomaron parte referentes de distintos puntos del país. En este espacio, cada provincia hizo aportes estratégicos, sumando experiencias y herramientas prácticas para avanzar en la planificación de la administración de los recursos públicos.

La iniciativa responde a un plan de capacitaciones realizadas durante 2025 y concluyó con este último tramo, cuya finalidad es que cada sector pueda definir los objetivos y el grado de cumplimiento de sus metas, para poder llegar a una planificación global como Órgano Rector.

Por que señalaron desde el organismo provincial, «seguimos trabajando para brindar una información transparente y confiable, no solamente a las reparticiones del Poder Ejecutivo, sino también a toda la ciudadanía».