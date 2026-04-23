ATE se reunió con el nuevo secretario de Trabajo y Empleo, le reclamo soluciones para el sector estatal

Entre otros puntos ATE planteó los pedidos por recategorizaciones; pases a planta temporaria de capacitadores; el pase a planta permanente de contratados en los municipios y un salario en orden al costo de la canasta básica familiar.

La conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy mantuvo una reunión con el flamante secretario de Trabajo y Empelo de la provincia, Freddy Berdeja, a quién le planteó la necesidad de avanzar en todas las problemáticas y los reclamos que existen por parte de las y los trabajadores de estatales provinciales y municipales de Jujuy.

La comitiva de ATE, que estuvo encabezada por el secretario general, Carlos Sajama; el secretario gremial, Juan Fernández; y Mariela Tejerina, secretaria de convenio colectivo de trabajo, expuso al ministro una agenda de trabajo con los distintos puntos sobre los conflictos laborales que se vienen reclamando y son de público conocimiento porque forma parte de las medidas de fuerza que ATE sostiene desde hace un largo tiempo.

El Sindicato explícitamente pidió a Berdeja que se avance en la resolución de los pedidos por recategorizaciones; pases a planta temporaria de capacitadores; el pase a planta permanente de trabajadoras y trabajadores contratados en los municipios.

Respecto a las necesidades salariales la ATE ratificó al ministro que desde el Gobierno provincial deben crearse las medidas para que salario estatal cubra las necesidades que se imponen en el costo de la canasta básica familiar, que está en torno a 1.300.000 pesos mientras que el salario promedio apenas llega a los 800.000 pesos.