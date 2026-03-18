Termas de Caimancito pide ayuda por inundación

Desde ayer las Termas de Caimancito fueron afectadas por una inundación sin precedentes, que provocó graves daños en sus instalaciones.

Las aguas termales, reconocidas por sus innumerables propiedades y elegidas durante años por visitantes de toda la región, hoy se encuentran cubiertas de barro y requieren un enorme trabajo de recuperación.

Señalaron que están atravesando un momento muy difícil y necesitan de la colaboración de todos para poder volver a poner en valor este espacio tan querido.

Por lo que solicitan ayuda para tareas de limpieza y recuperación del predio. Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo al siguiente alias: termasdecaimancito

Las Termas de Caimancito están en la localidad de Caimancito, Departamento Ledesma, dentro de un entorno natural muy visitado por el turismo regional.

El predio fue afectado por una inundación sin precedentes, que provocó el ingreso de gran cantidad de agua y barro, dejando las instalaciones y las piletas termales completamente cubiertas.

Actualmente se está evaluando el nivel total de los daños, pero ya se confirmó que se necesitará un importante trabajo de limpieza y reacondicionamiento para poder volver a funcionar.