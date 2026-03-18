La Selección Argentina jugará contra Guatemala en La Bombonera

Con Messi a la cabeza, el combinado nacional tendrá su última prueba en el país el próximo 31 de marzo en el estadio azul y oro, donde mantiene registros favorables.

En una gestión relámpago por parte de AFA, después de que se cancelara la Finalissima contra España, la Selección Argentina acordó un amistoso frente a Guatemala el próximo 31 de marzo. Hasta ayer, era un hecho que la prueba antes del Mundial iba a ser en el país y a primera hora de este miércoles se confirmó el estadio: La Bombonera.

Tal como sucedió en la previa de Qatar 2022, el combinado nacional jugará su último partido como local en la cancha de Boca. El 25 de marzo de 2022, aplastó 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas y se despidió de su gente. Ahora se vuelve a repetir la cábala, ya que el Monumental de River no estaba disponible para esta fecha FIFA porque albergará los shows de la banda AC/DC.

Después de un año y medio, la Selección volverá a competir en Brandsen 805. Su última presentación había sido el 19 de noviembre de 2024, cuando derrotó 1-0 a Perú con un golazo de Lautaro Martínez, también por la clasificación para la Copa del Mundo.

A lo largo de la historia, Argentina pisó 36 veces el templo azul y oro y los registros son favorables: 25 victorias, ocho empates y solo tres derrotas. La caída más reciente fue en el clásico contra la Uruguay de Marcelo Bielsa: 2-0 el 16 de noviembre de 2023.

(tycsports.com)