Tensión en la Ruta 9: Vecinos de Alto Comedero protestaron por falta de luz y la Policía impidió un corte total

Habitantes de los barrios El Paraíso, Las Marías, los Dúplex de Gendarmería y Sargento Cabral, manifestaron su indignación ante los reiterados apagones. Hubo momentos de fricción con las fuerzas de seguridad, que lograron habilitar media calzada.

La paciencia de los vecinos de la zona sur de la Capital jujeña llegó a su límite. Durante la jornada de hoy, residentes de los barrios El Paraíso, Las Marías y los Dúplex de Gendarmería decidieron unirse para visibilizar una problemática que los mantiene a oscuras: la alarmante falta de suministro eléctrico e inestabilidad en el servicio.

La convocatoria inicial se concentró en la Ruta Nacional 9, justo a la altura del semáforo de acceso, con la firme intención de efectuar un bloqueo total de la calzada. Sin embargo, el escenario sumó algo tensión cuando un fuerte dispositivo de la Policía de la Provincia y de la Secretaría de Seguridad Vial se desplegó en el lugar.

A esto se suma que ningún funcionario de Ejesa se hizo presente en el lugar para escuchar los reclamos y pasaron ya más de 3 horas de freclamo y dijeron que «no dieron la cara».

Mediante este operativo, los efectivos pidieron a los que protestaban que no se realice un corte total, obligando a los manifestantes a replegarse. Como resultado, la protesta se transformó en un bloqueo parcial, permitiendo la circulación vehicular de manera restringida y con importantes demoras en el sentido norte-sur y sur-norte.

Bronca acumulada contra EJESA

La indignación de las familias responde a los prolongados apagones que se intensificaron tras los recientes eventos climáticos de viento Zonda en la región y que la falta de respuestas por parte de la empresa EJESA ya es insostenible.

«Estamos cansados de las subas de tarifas y de pasar días enteros sin luz. Hay familias con personas enfermas, comerciantes que pierden su mercadería y artefactos quemados por los golpes de tensión», reclamó indignada una de las vecinas presentes en la ruta.

A la interrupción del servicio domiciliario se le suma el peligro latente en las calles internas de la zona de Alto Comedero: los manifestantes denunciaron la existencia de postes debilitados, transformadores averiados y cables sueltos que ponen en riesgo la seguridad de los peatones.

Medidas intermitentes y tránsito asistido

Los referentes de la movilización advirtieron que no piensan deponer los reclamos de manera definitiva hasta que las cuadrillas técnicas de la prestataria de energía eléctrica brinden una solución real y sustentable en el tiempo.

Hasta las últimas horas de esta tarde, el tránsito en la zona del semáforo continuaba bajo la modalidad de paso asistido. Las autoridades provinciales solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución, disminuir la velocidad con antelación y, en la medida de lo posible, utilizar la colectora de la Ruta 9 o avenidas internas de Alto Comedero para evitar embotellamientos.