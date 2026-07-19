Salud, Seguridad y Agua Potable garantizan la respuesta ante el temporal

El Gobierno de Jujuy mantiene un operativo coordinado con hospitales y guardias operativas, despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad y acciones de Agua Potable para sostener el abastecimiento en distintos puntos de la provincia.

La Provincia mantiene un operativo integral para dar respuesta a las contingencias ocasionadas por el intenso temporal de viento, con acciones coordinadas entre los organismos responsables de la salud, la seguridad y los servicios públicos, a fin de garantizar la atención a la población y sostener el funcionamiento de los servicios esenciales.

Sistema sanitario plenamente operativo

El ministro de Salud, José Manzur, informó que la situación sanitaria se encuentra controlada y que todo el sistema público permanece plenamente operativo. En ese sentido, aseguró que los hospitales funcionan con normalidad, las guardias continúan activas y el Sistema de Asistencia Médica de Emergencias (SAME) responde de manera permanente ante cada requerimiento.

Asimismo, destacó que se realizó un seguimiento de las personas electrodependientes para asegurar el funcionamiento de los equipos que requieren energía eléctrica. También remarcó que todos los hospitales cuentan con sistemas alternativos de suministro eléctrico para mantener su capacidad operativa frente a eventuales cortes de energía.

Durante la jornada, el SAME realizó 111 intervenciones, de las cuales seis estuvieron vinculadas a incidentes ocasionados por el temporal, principalmente por voladuras de chapas y otros elementos desplazados por las fuertes ráfagas.

Todas las situaciones fueron atendidas por el sistema de salud, mientras que la línea de emergencias 107 continúa plenamente operativa para responder a cualquier eventualidad.

Prevención en seguridad

Por su parte, el Ministerio de Seguridad mantiene un amplio despliegue preventivo en toda la provincia. La Policía de Jujuy, el Cuerpo de Bomberos y las distintas áreas operativas realizan recorridos permanentes y trabajan de manera coordinada para asistir a la comunidad y responder a las contingencias derivadas del temporal.

El secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, señaló que el operativo también prioriza la prevención de incendios, por lo que reiteró el pedido a la población de no realizar quemas de pastizales ni de residuos mientras persistan las condiciones de riesgo.

Asimismo, indicó que se reforzaron las tareas preventivas en los sectores afectados por interrupciones del suministro eléctrico y confirmó que, hasta el momento, no se registraron hechos de vandalismo ni agresiones contra las cuadrillas que trabajan para restablecer los servicios. Además, precisó que no hubo un incremento de los hechos delictivos.

Por su parte, el jefe de la Policía de Jujuy, Joaquín Carrillo, informó que toda la fuerza se encuentra en estado de alerta permanente, con las ocho unidades regionales desplegadas y el Sistema de Emergencias 911 funcionando a plena capacidad para responder de manera inmediata ante cualquier requerimiento.

Agregó que el Centro de Monitoreo mantiene la totalidad de su personal operativo para realizar el seguimiento de la situación en toda la provincia.

Servicio de agua potable

En paralelo, Agua Potable de Jujuy sostiene un operativo permanente para mantener el abastecimiento en toda la provincia. Si bien el servicio continúa prestándose, algunos sectores pueden registrar inconvenientes debido a que el funcionamiento de estaciones de bombeo depende del suministro eléctrico.

Para reducir el impacto de estas contingencias, Luis Jure, el vocal primero del directorio, indicó que la empresa dispuso grupos electrógenos para mantener operativas las bombas y reforzó el abastecimiento mediante camiones cisterna en los sectores donde la presión del servicio aún no pudo restablecerse.

Al mismo tiempo, las cuadrillas trabajan de manera ininterrumpida para atender las contingencias y colaboran con el suministro de agua en los operativos de combate de incendios.

Finalmente, desde Agua Potable solicitaron a la comunidad hacer un uso responsable y racional del recurso, priorizando las necesidades esenciales. Mientras tanto, el monitoreo y el despliegue operativo continúan de manera permanente para sostener la prestación del servicio.