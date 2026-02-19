Tensión en el Hospital Pablo Soria: Detienen a un hombre que amenazó a pacientes e intentó robar un auto

Un hombre de 48 años en situación de calle fue demorado tras protagonizar una serie de incidentes violentos en la guardia del Hospital Pablo Soria.

El sujeto había amenazado a pacientes y familiares exigiendo dinero, para luego darse a la fuga tras ser confrontado por personal de seguridad y un médico del nosocomio que salió en su persecución por las calles del barrio Centro.

El personal del Grupo Dinámico (Zorros), tras ser alertado por el 911, logró interceptar al sospechoso en la esquina de Salta y Ramírez de Velazco mientras forcejeaba con el damnificado, un profesional de la salud.

Según el reporte, el delincuente no solo lo había amenazado, sino que también intentó violentar su vehículo ante la negativa de entregarle efectivo.

Tras ser reducido por los efectivos, el sujeto fue trasladado a la seccional policial. El médico damnificado radicó la denuncia formal, permitiendo que el agresor quede a disposición de las autoridades.

Señalaron que este operativo destaca la rápida coordinación entre los llamados de emergencia y las unidades motorizadas de civil.