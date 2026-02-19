Informan que PAMI trabaja con normalidad en todo el país

El PAMI informa que hoy todas las agencias de la obra social funcionan con normalidad en sus horarios habituales.

La atención en las oficinas de todo el país se encuentra garantizada y los afiliados podrán realizar los trámites y consultas que requieran.

Los canales de atención telefónica y los medios de contacto digitales también operan de manera habitual lo que permite asegurar la continuidad de las prestaciones.

Para más información los afiliados pueden ingresar a www.pami.org.ar/ o comunicarse al 138 PAMI Escucha.