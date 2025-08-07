Taller de Sensibilización en Escuela Nuevo Horizonte: construyendo inclusión desde las aulas

7 / agosto / 2025 Interior
La actividad estuvo destinada a los estudiantes de 5° grado del turno mañana y tuvo como objetivo promover el respeto, la empatía y la inclusión desde edades tempranas, a través de dinámicas participativas que permitan reconocer y valorar la diversidad.
El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, llevó adelante el Taller de Sensibilización y Concientización en la Escuela Nuevo Horizonte, del barrio Alto Comedero.
El encuentro estuvo a cargo de los profesores Luis Reyes y Diego Rivera, quienes abordaron de manera didáctica y accesible distintas temáticas vinculadas a las discapacidades motrices, visuales y sensoriales. Durante la jornada, los y las estudiantes participaron activamente, compartieron reflexiones, realizaron preguntas y adquirieron herramientas para pensar una convivencia más justa, equitativa y libre de prejuicios.
Este tipo de acciones forman parte de una política pública orientada a transformar los entornos en espacios inclusivos, contribuyendo a la construcción de una sociedad más accesible y con igualdad de oportunidades para todas las personas.
