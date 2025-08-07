Las 24 Horas de Jujuy – Maimará celebra y acompaña el proyecto de refacción integral de la EET Nº 1

Maimará celebra y acompaña el proyecto de refacción integral de la EET Nº 1

7 / agosto / 2025 Educación

En las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Gral. Manuel Belgrano”, el Ministerio de Educación llevó adelante un encuentro con el objetivo de informar y socializar el proyecto de refacción integral del edificio escolar.

Durante la reunión, que contó con la participación de autoridades y representantes de entidades vecinales, religiosas y de la comunidad en general, se presentaron detalles del proyecto previsto para el establecimiento educativo, en el marco de la segunda etapa del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa -PROMACE – CAF .

La propuesta de refacción integral de la EET N° 1 fue recibida con entusiasmo por los presentes, quienes manifestaron su respaldo y disposición a acompañar el desarrollo de este proyecto que busca garantizar condiciones edilicias óptimas para la formación técnica de jóvenes de la región.

El director de la EET de Maimará, Claudio Gómez, se mostró muy entusiasmado con la noticia de la ampliación y refacción integral del edificio. “Es un progreso esperado para toda la Quebrada”, afirmó, destacando que la obra permitirá a la comunidad educativa contar con un espacio físico acorde a la oferta académica que brindan. Según Gómez, los estudiantes podrán formarse en un entorno “renovado y sustentable”, lo que tendrá un impacto positivo en su educación.

Además, el director señaló que la renovación llega en un momento ideal, ya que la escuela pronto cumplirá 70 años y “es la mejor manera de festejar”. La obra ayudará a la institución a seguir posicionada a nivel provincial y nacional con sus proyectos educativos productivos tecnológicos e innovadores.

Participaron del encuentro el secretario de Políticas Socioeducativas, Julio Alarcón; el director de Educación Secundaria, Pablo Campos; la secretaria de Crédito Educativo, Eugenia Martínez Alvarado; la directora general de Obras CAF, Mariana Brandán; la referente de la Dirección de Educación Técnico Profesional, Gabriela Ustares; el director de la EET Nº1, Claudio Gómez; la intendente de Maimará, María Susana Prieto; el diputado provincial Diego Cruz; concejales del municipio, así como referentes del hospital local, centros vecinales, cooperadoras escolares y cooperativas de trabajo de la zona.

