La Justicia suspendió las elecciones de autoridades en Altos Hornos Zapla

Este viernes 13 de febrero se conoció que fueron suspendidas las elecciones en el Club Altos Hornos Zapla que estaban previstas para este viernes. La orden fue dispuesta por el Dr. David Jorge Casas, juez presidente de trámite.

En estos días se desarrollaba un nuevo proceso electoral en el Club Altos Hornos Zapla, considerado un momento clave para definir la conducción institucional. La elección se daba en un clima de fuerte debate interno, con cuestionamientos a la gestión y pedidos de renovación dirigencial por parte de socios y sectores vinculados al Club.

Esto fue la medida toma por la Justicia provincial debido a que los socios de la Institución Claudio Mauricio Tejerina y José Arnaldo Pintos con el patrocinio letrado del Dr. Arnaldo Lucio Plaza presentaron una medida cautelar, referida a este acto electoral programada para hoy 13 de febrero.

En la misma solicitan en el escrito de fecha 13/2/26, conforme la urgencia alegada y a los fines de evitar la consumación de actos que puedan afectar los efectos de la sentencia que eventualmente pueda dictarse en la causa principal, se les hizo lugar.

En consecuencia, ordenaron a la Asociación Cultural y Deportiva “Altos Hornos Zapla”, Personería N° 5335-G-(SG)-1960, y a la Junta Electoral a abstenerse de proclamar candidatos con motivo de la elección de autoridades convocada para el día de la fecha, hasta tanto se resuelva de forma definitiva la causa.

Esta resolución oportunamente fue notificada por cédula a la parte actora en el domicilio electrónico y a la demandada mediante oficio dirigido al Sr. Juez de Paz de la ciudad de Palpalá, conforme lo dispuesto por Resolución Nº 76-PSTJ/2020, facultándose para su diligenciamiento al Dr. Arnaldo Lucio Plaza y/o persona que el mismo autorice.