Día Mundial de la Radio: Por qué se celebra cada 13 de febrero

La fecha rinde tributo a la creación de la emisora de las Naciones Unidas en 1946. El medio destaca por su vigencia y su capacidad de adaptación a las nuevas plataformas digitales.

Este 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio en todo el planeta. La fecha busca reconocer la importancia de este medio de comunicación para fomentar el acceso a la información y la diversidad cultural.

El origen de la efeméride se remonta al año 1946. Ese día se iniciaron oficialmente las transmisiones de la Radio de las Naciones Unidas, un hito que marcó la comunicación global tras la Segunda Guerra Mundial.

La iniciativa de establecer este día fue propuesta por España y aprobada por la UNESCO en 2011. Un año más tarde, en 2012, la Asamblea General de la ONU ratificó la conmemoración de forma definitiva.

El objetivo principal es sensibilizar sobre la relevancia de la radio como herramienta social y cultural.

Pese al avance tecnológico, la radio mantiene su vigencia frente a otros medios, ya que su gran alcance permite que llegue a las comunidades más remotas y vulnerables del mundo.

El medio ha demostrado una notable capacidad de resiliencia frente a la era digital. Actualmente, convive con formatos modernos como el streaming y los podcasts, permitiendo una interacción constante con los oyentes.

En Argentina, aunque hoy se celebra la fecha mundial, el Día de la Radiodifusión es el 27 de agosto. Aquella fecha recuerda a «Los locos de la azotea», quienes realizaron la primera transmisión en el país en 1920.

(Cadena3)