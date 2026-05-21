Perico y El Carmen serán sede de «Regiones Vivas», la expo que celebra la producción jujeña

Esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar y poner en valor el potencial productivo, cultural, gastronómico y turístico de las cuatro regiones de la provincia.

En un trabajo articulado entre el Gobierno de Jujuy y los municipios anfitriones, «Regiones Vivas» llega a Perico y El Carmen y apunta a acercar la producción local a los principales centros urbanos, fortaleciendo las economías regionales y consolidando la identidad de cada territorio.

Con entrada libre y gratuita, las jornadas fueron pensadas como un espacio de encuentro para las familias y visitantes, con actividades que combinan producción, cultura, gastronomía y espectáculos en vivo.

Cronograma de actividades

Viernes 22 de mayo – Perico

Horario: de 09:00 a 20:00 hs.

Lugar: Polo Cultural del barrio Santa Rosa, ubicado en la playa de estacionamiento del Polo Comercial y Cultural, a metros del Mercado Mayorista.

Durante la jornada se desarrollarán actos institucionales, cocina en vivo, espectáculos artísticos, muestras culturales, entrevistas a productores y presentaciones musicales. Además, se entregarán reconocimientos a artesanos y emprendedores participantes.

Sábado 23 de mayo – El Carmen

Lugar: Plaza Domingo T. Pérez.

Las actividades se realizarán en el marco de los festejos por el 52° aniversario de la ciudad. En ese contexto, quedará formalmente inaugurada la Expo Productiva “Regiones Vivas”.

La propuesta incluirá una variada oferta gastronómica, presentaciones de ballets folklóricos, entrevistas a los protagonistas de la muestra, sesiones de pintura en vivo y el cierre con destacados artistas musicales de la región.

Producción jujeña con identidad propia

Quienes recorran la muestra en ambas localidades podrán conocer las historias y el trabajo detrás de cada emprendimiento, además de adquirir de manera directa una amplia variedad de productos representativos de la matriz productiva jujeña.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una experiencia que celebra el desarrollo, la cultura y el esfuerzo de los productores de Jujuy.