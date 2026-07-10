Suiza pierde a su goleador del Mundial: Manzambi fue descartado ante Argentina

El DT Murat Yakin confirmó que el mediocampista no logró recuperarse de una lesión en la rodilla. Es el máximo goleador de Suiza en el Mundial, con tres tantos.

La selección de Suiza sufrió una baja de peso de cara al duelo de este sábado frente a Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador Murat Yakin confirmó que Johan Manzambi no logró recuperarse de la lesión en la rodilla izquierda y quedó descartado para enfrentar al equipo de Lionel Scaloni.

El técnico helvético puso fin a las especulaciones durante la conferencia de prensa previa al encuentro y reconoció que el cuerpo médico intentó acelerar la recuperación del futbolista, aunque finalmente no recibió el alta.

«Hemos intentado que se recupere, pero lamentablemente Johan aún no puede jugar», afirmó Yakin. Además, explicó que «es demasiado pronto para que juegue».

El mediocampista de 20 años sufrió la lesión durante un entrenamiento previo al encuentro de octavos de final ante Colombia. Desde entonces trabajó de manera diferenciada, pero nunca logró reincorporarse al grupo.

La ausencia representa un duro golpe para Suiza, ya que Manzambi se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial. El futbolista del Friburgo, de la Bundesliga alemana, es el máximo goleador del seleccionado europeo en el certamen con tres tantos y también suma dos asistencias.

Nacido en Ginebra y con raíces angoleñas y congoleñas, el volante ofensivo se destacó por su capacidad para romper líneas, generar juego y convertirse en el principal conductor del ataque suizo.

Su baja obliga ahora a Murat Yakin a modificar el esquema para enfrentar a una Selección argentina que buscará el pase a las semifinales del Mundial 2026. Sin su principal figura ofensiva, Suiza intentará dar el golpe ante el vigente campeón del mundo con un equipo reconfigurado para afrontar uno de los partidos más exigentes del torneo.

(Cadena3)