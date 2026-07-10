España le ganó sobre el final a Bélgica y enfrentará a Francia en semifinales

El encuentro se disputó en el SoFi Stadium de Los Ángeles. «La Roja» se impuso con tantos de Fabián Ruiz y Merino. Charles de Ketelaere lo había igualado para los belgas.

España se convirtió en semifinalista del Mundial 2026 tras derrotar este viernes por 2-1 a Bélgica en un intenso duelo de cuartos de final.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente resolvió el encuentro en los minutos finales gracias a un oportuno gol de Mikel Merino y ahora enfrentará a Francia en busca de un lugar en la final.

La selección española asumió el protagonismo desde el comienzo, con mayor posesión y varias aproximaciones al arco defendido por Thibaut Courtois.

Sin embargo, el marcador recién se abrió a los 29 minutos de la primera etapa.

(Cadena3)