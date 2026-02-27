Sueños de Radio 2026: Para todos los secundarios del país, con nuevas categorías

En su tercera edición, el programa educativo es absolutamente federal. Los estudiantes podrán participar en las siguientes divisiones: Periodismo, Folklore, Rock y Pop, Radioteatro, y Grupos Corales.

El 16 de marzo quedarán abiertas las inscripciones para la tercera edición de “Sueños de Radio”, el programa educativo federal que propone la participación de todos los estudiantes secundarios del país mediante la realización de programas de radio, integrando investigación, creatividad, trabajo en equipo y comunicación con identidad territorial.

Como en las ediciones anteriores, los ganadores se adjudicarán equipos de radio completos para sus establecimientos.

En esta edición, el programa educativo cambia totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. Ahora podrán participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Paralelamente, se dispuso que las categorías fueran las siguientes: Periodismo; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop; Radioteatro, y Grupos corales.

Figuras de altísimo reconocimiento serán las principales integrantes del jurado: la cantante Soledad Pastorutti, el cineasta Juan José Campanella, el periodista Lalo Mir, el director de orquesta Sergio Feferovich y el productor de espectáculos José Palazzo, entre otros.

El límite para la presentación de los trabajos definitivos será el 4 de agosto y los finalistas se anunciarán en setiembre.

La edición 2026 cuenta nuevamente con el acompañamiento de Sancor Seguros y Urquiza, sponsors que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal. Su apoyo consolida a “Sueños de Radio” como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

Cabe recordar que en 2025, “Sueños de Radio” ganó el Premio Obrar Federal de Oro del Consejo Publicitario Argentino, adjudicándose la categoría “Contenidos con impacto positivo” de “Grandes empresas”.

El año pasado participaron colegios de 22 provincias argentinas, con más de 4.500 estudiantes y 900 docentes involucrados en la edición de programas de radio. Y Cadena 3 Argentina firmó convenios estratégicos con los ministerios de Educación de Córdoba, Catamarca, Santa Fe, Jujuy, San Luis, Mendoza y Tierra del Fuego para impulsar la iniciativa en los establecimientos educativos de esas provincias.