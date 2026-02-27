El papa León XIV prohíbe el uso de IA para escribir los sermones

El sumo pontífice invitó a los sacerdotes a «entrar en la vida real».

El papa León XIV ha pedido a los sacerdotes que dejen de utilizar inteligencia artificial para escribir sus sermones, argumentando que esta «nunca podrá compartir la fe», informa Vatican News.

El sumo pontífice hizo el llamado durante una reunión a puerta cerrada con clérigos de la Diócesis de Roma, entre los que se encontraban algunos de los asesores de más alto rango del Vaticano y sacerdotes locales.

En este sentido, invitó a los líderes religiosos a «entrar en la vida real» y pidió que se vigile el uso del Internet, instando a no caer en la «tentación de preparar las homilías con inteligencia artificial».

«Como todos los músculos del cuerpo, si no los usamos, si no los movemos, mueren. El cerebro necesita ser utilizado, por lo que nuestra inteligencia también debe ejercitarse un poco para no perder esta capacidad», aseveró, añadiendo que «dar una verdadera homilía es compartir la fe, y la IA nunca podrá compartir la fe».

León XIV ya había advertido anteriormente sobre el uso de la IA y las redes sociales, resaltando la importancia de «centrarse en Cristo» frente a un mundo caracterizado por la lógica de la frivolidad y las ‘fake news’.

(RT)