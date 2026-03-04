Sudán denuncia ataques con drones desde Etiopía y aumenta la tensión en la región

Jartum denunció que los drones habrían sido lanzados desde territorio etíope, en medio de la guerra civil que ya lleva tres años.

El gobierno de Sudán ha hecho acusaciones hacia Etiopía, señalando que ha facilitado ataques con drones desde su territorio contra objetivos sudaneses en los meses de febrero y marzo. Esta denuncia representa la primera afirmación directa sobre la implicación del país vecino en el conflicto interno que enfrenta al ejército sudanés con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, la acusación fue formalizada en un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores sudanés, donde se describen los presuntos ataques como una «violación flagrante de la soberanía nacional». Además, el gobierno sudanés se reserva el derecho de responder para proteger su integridad territorial.

Las autoridades de Sudán han expresado que estos incidentes podrían intensificar aún más el conflicto que desde 2023 ha generado millones de desplazados y que amenaza con profundizar la división del país. Aunque el comunicado no especificó los lugares exactos de los ataques, testigos han reportado recientes episodios en el estado de Nilo Azul, una región fronteriza con Etiopía donde se han producido combates y uso de drones en las últimas semanas.

Parte de este territorio está bajo el control del grupo rebelde SPLM-N, que el año pasado decidió alinearse con las RSF, lo que ha complicado el panorama de fuerzas en el terreno. Hasta el momento, Etiopía no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones; sin embargo, informes recientes sugieren que el país podría haber permitido el funcionamiento de un campamento secreto de entrenamiento para combatientes de las RSF, lo que alimenta las sospechas sobre un mayor involucramiento en el conflicto.

El conflicto en Sudán enfrenta al ejército regular con las RSF, dejando al país dividido territorialmente. Las fuerzas paramilitares dominan gran parte de Darfur, mientras que el ejército controla gran parte del este, y ambos disputan la estratégica región de Kordofán. En este contexto, el uso de drones se ha vuelto crucial, ya que ha permitido a las RSF contrarrestar la superioridad aérea del ejército.

La posibilidad de que Etiopía esté involucrada en operaciones militares genera inquietud en toda la región, especialmente en la frontera entre ambos países y en áreas cercanas a la Gran Presa del Renacimiento Etíope, un punto estratégico que también preocupa a Egipto.

