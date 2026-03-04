Reunión de trabajo por el Plan de Desarrollo Urbano, viviendas y locales comerciales

Ordenamiento Territorial y Hábitat concretó como subcomisión del Plan Provincial Público-Privado de Desarrollo Urbano, Viviendas y Locales Comerciales.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), concretó la primera reunión del año de la Subcomisión Técnica de Control perteneciente a la Comisión Evaluadora y de Control Técnico, creada por Ley Nº6426/2024 «Plan Provincial Público-Privado de Desarrollo Urbano, Viviendas y Locales Comerciales».

Subcomisión de la Comisión Evaluadora del Plan Provincial Público-Privado

La Subcomisión tiene como función revisar, fiscalizar y auditar proyectos presentados por empresas constructoras y desarrolladoras inmobiliarias, evaluando su factibilidad, los programas de ejecución y la situación dominial de las tierras a ocupar para la ejecución de proyectos.

El manejo de la Subcomisión está a cargo de la SECOTyH, y para este primer encuentro contó con la participación de representantes del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la Dirección Provincial de Inmuebles, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

La Subcomisión, en ese marco, analizó y emitió dictamen sobre el proyecto “Torre Las Alpacas”, presentado por la empresa Villanueva e Hijos.

Eduardo Cazón, secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, destacó la importancia de estas instancias: “valoramos estos espacios de encuentro y articulación con otros organismos ya que nos permiten avanzar de forma conjunta y con criterio aunado en la planificación del territorio”.

“Las reuniones se darán de forma periódica e iremos trabajando en los proyectos que nos vayan presentando”, anticipó también el funcionario.