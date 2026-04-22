SUCEPPI: requisitos y pasos para la renovación e inscripción a Asignaciones Familiares 2026

El trámite es personal y gratuito. Toda la documentación deberá estar actualizada al momento de su presentación.

La Secretaría de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales (SUCEPPI) informó que se encuentra habilitado hasta el 30 de abril el período para la renovación 2026 de legajos de asignación familiar, destinado a capacitadores laborales e instructores no formales.

También se recepcionarán trámites de agentes que deseen iniciar la gestión por primera vez.

En todos los casos, se recuerda que el certificado de inicio de clases deberá cargarse previamente en formato PDF en el portal de Legajo Electrónico Jujuy, desde donde luego se deberá descargar el comprobante correspondiente.

Requisitos para renovación 2026

Los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

Declaración jurada 2026 tamaño oficio (Ley 4441), completa manuscrita con tinta negra, por duplicado y doble faz.

Comprobante del trámite realizado en el portal (Legajo Electrónico Jujuy), según circular 1 DPPE/2026.

Certificado de escolaridad, aclarando inicio de ciclo lectivo 2026 (original y actualizado, desde sala de 4 años hasta los 21 años).

Certificado de residencia y convivencia del grupo familiar, dirigido a SUCEPPI (original y actualizado a la fecha de presentación).

Certificado actualizado de negatividad de ANSES del titular, cónyuge (padre/madre) e hijos mayores de 16 años consignados en la declaración jurada (últimos 2 períodos).

Constancia de no percepción de salario familiar, en caso de que el cónyuge/padre/madre perciba haberes (original y actualizado, dirigido a SUCEPPI).

Documentación de menores a cargo, según corresponda: tenencia, cuidado personal, guarda o tutela del tribunal de familia.

Hijos con discapacidad: Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por el Ministerio de Salud (original y copia).

Folio oficio.

Requisitos para asignaciones por primera vez

Quienes inicien el trámite deberán presentar:

Declaración jurada 2026 en las mismas condiciones.

Certificado de residencia y convivencia del grupo familiar (original y actualizado).

Certificado de matrimonio (original o copia actualizada).

Certificado de nacimiento de los hijos (original o copia actualizada).

Certificado actualizado de negatividad de ANSES del titular, cónyuge e hijos mayores de 16 años.

Constancia de no percepción de Asignación Universal por Hijo, en caso de corresponder.

Documentación de menores a cargo (tenencia, guarda, tutela, etc.).

Certificado Único de Discapacidad (CUD) para hijos con discapacidad (original y copia).

Folio oficio.

Fotocopia de DNI del grupo familiar.

Carpeta colgante.

Certificado de escolaridad, aclarando inicio de ciclo lectivo 2026 (original y actualizado, dirigido a SUCEPPI).

Comprobante del trámite realizado en el portal (Legajo Electrónico Jujuy).



Se aclara que, en los casos de presentación por primera vez del certificado de escolaridad (alumno regular), la documentación será recibida únicamente durante el período de renovación correspondiente.

Desde SUCEPPI se remarcó que el trámite es personal y gratuito, y que toda la documentación deberá estar actualizada al momento de su presentación.

Oficinas y horarios de atención

Para facilitar el acceso, la atención se realiza en los siguientes puntos:

San Salvador de Jujuy: Av. Bolivia N° 246, de 8 a 11:45 y de 14 a 17:45.

El Carmen: Av. 9 de Julio esquina Cnel. Arenas (ex comedor infantil), de 8 a 13.

Palpalá: Susques esquina La Quiaca, barrio San José, de 9 a 13.

San Pedro de Jujuy: Rogelio Leach esquina Sarmiento, 1° piso (ex Tribunales), de 8:30 a 13.

Libertador General San Martín: MZ 230 lote 18, calle Mariano Moreno (barrio San Francisco), de 8 a 12.

Finalmente, se informó que el enlace de descarga de la declaración jurada 2026 y la notificación electrónica se encuentra disponible de manera online.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy continúa fortaleciendo los mecanismos administrativos para garantizar el acceso a las asignaciones familiares en toda la provincia.