Desarrollo Humano y organizaciones sociales avanzan en políticas de inclusión en la provincia

Con foco en la articulación interinstitucional y la mejora del impacto territorial, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola y organizaciones de la sociedad civil avanzaron en la definición de líneas de acción orientadas a optimizar la inclusión y garantizar derechos de las personas con discapacidad en la provincia.

En el marco de una reunión de trabajo encabezada por la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, se llevó a cabo un encuentro con representantes de fundaciones que abordan la discapacidad en la provincia, con el objetivo de consolidar una agenda articulada y orientada a resultados concretos.

Participaron de la reunión, la directora de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque, las Fundaciones Ecos de Luz, Anidando Sueños, Aquí Estoy Jujuy, y Corazones Azules, que desarrollan acciones de acompañamiento, promoción de derechos y fortalecimiento de la inclusión en diversos ámbitos.

Durante el encuentro se abordaron ejes estratégicos vinculados a la coyuntura nacional, con especial énfasis en el análisis de la posible reforma de la normativa vigente en materia de discapacidad, así como en la necesidad de fortalecer políticas públicas integrales en distintos ámbitos.

Abordaje de la discapacidad

En representación de las organizaciones, Carlos Burgos, presidente de la Fundación Ecos de Luz, destacó la instancia de diálogo institucional: “Fue una reunión muy productiva en la que pudimos abordar diferentes temas que hoy preocupan a toda la sociedad, particularmente aquellos vinculados a la discapacidad. Estamos enfocados en generar soluciones concretas para cada persona con discapacidad en nuestra provincia, promoviendo la inclusión desde múltiples perspectivas”.

Asimismo, Burgos valoró la apertura de la cartera social: “Agradecemos a la ministra de Desarrollo Humano por brindarnos este espacio, no solo para escuchar nuestras propuestas, sino también por la voluntad de avanzar en respuestas inmediatas”.