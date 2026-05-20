Subasta pública electrónica de lotes ubicados en Alto Padilla

El Ministerio de Hacienda convoca a que se proceda a la venta de lotes en San Salvador de Jujuy. La propuesta es parte de las gestiones planificadas con el objetivo de transformar determinados bienes en otros recursos para uso estatal.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, continúa implementando el denominado “Sistema de Subastas Electrónicas” con el fin de modernizar la gestión y generar recursos.

En este marco y bajo la modalidad mencionada, el Ministerio convoca a que se proceda a la venta de lotes ubicados en la zona Alto Padilla de San Salvador de Jujuy. VER PUBLICACIÓN EN BOLETÍN OFICIAL.

Detalles de la nueva subasta electrónica

-Fecha: 22 al 29 de mayo de 2026

–Hora: desde 11 a.m. del 22/05 a 11 a.m. del 29/05 –Web: subastas.jujuy.gob.ar Los interesados deberán registrarse previamente. Más información en https://subastas.jujuy.gob.ar/tutoriales