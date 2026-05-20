En Jujuy: Se definió dónde jugará Racing por la Copa Argentina

A falta de confirmación oficial, en Racing ya saben dónde se jugará el partido contra Defensa y Justicia por los 16avos de la Copa Argentina.

Según le anunciaron desde el portal “Racing de Alma”, la sede elegida para este cruce será Jujuy y el “23 de Agosto”, el estadio que albergará el encuentro a disputarse el domingo 31 y aun con horario a definirse.

Los dos clubes vieron con buenos ojos actuar en Buenos Aires para evitar el largo viaje, pero siempre estuvo latente la chance del Norte, también con Salta como provincia candidata en su momento.

«La idea es que siempre, al menos por cada edición, los clubes grandes vayan a provincias a las que habitualmente no van. El espíritu de la Copa es ese, que se juegue en el Interior.

En este caso, que los hinchas de Racing que están en el norte, puedan tener al equipo al menos una vez en la competencia.

Además, en las últimas dos ediciones, Racing casi no salió de Buenos Aires. La próxima semana la AFA oficializará el lugar», le argumentaron a Racing de Alma desde la organización.