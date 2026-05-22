Son cinco las clínicas clausuradas y dos farmacias detrás de la red de falsos médicos de Argentina Salud

En las últimas horas declararon varios de los acusados, quienes confirmaron que eran médicos en sus respectivos países, pero que acá no estaban habilitados.

Cinco ya son las clínicas que fueron clausuradas y que están detrás de la red de falsos médicos de Argentina Salud, además de que se conocieron detalles de las primeras indagatorias realizadas, en las que varios de los acusados confirmaron que eran médicos en sus respectivos países, pero que acá no estaban habilitados.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que las clínicas truchas que fueron clausuradas, por orden del fiscal Fernando Garate, se encuentran en Virrey del Pino, González Catán y San Justo. A su vez hay farmacias que dejaron de atender por orden de la Justicia.

Respecto a las indagatorias tomadas en las últimas horas, dos fueron claves para conocer cómo funcionaba el entramado ilegal de la empresa. Uno de los acusados, identificado como C.C., confirmó que es médico en Bolivia, pero que no cuenta con habilitación en la Argentina.

Otro dato aportado es que fue una compañera quién lo contactó con Alberto Rubén Santarceri (dueño de la empresa) para empezar a trabajar y que fue él quien le entregó el sello del doctor Gonzalo La Torre y una oficina en Virrey del Pino.

En la amplia testimonial, sumó que, cuando salían en ambulancia, llevaban certificados previamente sellados y también que les pagaban $80.000 por guardia de 24 horas.

Otra declaración que fue de interés es la de D.S., quien confirmó ser médica en Cuba pero que no está habilitada en el país y que atendía usando un sello provisto por Santarceri.

Durante las próximas horas y días se aguarda a la toma de nuevas indagatorias y declaraciones de testigos para conocer a fondo el entramado médicos que puso en jaque la salud de la provincia de Buenos Aires. #AgenciaNA