El vicegobernador Alberto Bernis, electo vicepresidente del FOVIRA

El segundo mandatario jujeño integrará la conducción del Foro de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina, presidido por Verónica Magario.

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, fue electo vicepresidente del Foro de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA) durante la tercera Asamblea Ordinaria del órgano institucional.

En el mismo encuentro, los segundos mandatarios provinciales reeligieron en la presidencia a la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario.

El FOVIRA fue constituido a fines de 2020 con el propósito de formalizar y dar marco institucional a la tarea conjunta que las segundas autoridades provinciales venían desarrollando. Reúne a los vicegobernadores y vicegobernadoras de las 23 provincias argentinas y tiene como misión promover el debate político, fortalecer el federalismo y construir una agenda compartida que contemple las realidades de cada territorio en el diseño de las políticas públicas.

La designación implica para Jujuy integrar la conducción de un espacio federal que articula a las 23 provincias y participar en la definición de la agenda común de los segundos mandatarios.

Durante la asamblea, los representantes provinciales abordaron la necesidad de reforzar el federalismo y de equilibrar las condiciones inherentes a cada territorio nacional. Asimismo, coincidieron en fortalecer estos espacios institucionales de intercambio de problemáticas, diagnósticos y desarrollo en común, como herramienta para enriquecer la mirada federal en las políticas públicas.