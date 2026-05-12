Siete años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su ex pareja

Un hombre identificado como A. O. T. G. fue condenado a la pena de 7 años de prisión por ser considerado autor penalmente responsable del delito de “Abuso sexual con acceso carnal”; ilícito que ocurrió en la zona rural cercana a la localidad de Puesto Viejo.

La sentencia fue emitida recientemente, en la Sala de Audiencias de la Oficina de Gestión Judicial, por la jueza unipersonal con función de juicio Dra. Claudia Cecilia Sadir, secretaría a cargo de la Dra. Mariel Bravo.

La magistrada ordenó, una vez firme la sentencia, la extracción de muestras biológicas al condenado a efectos de la identificación genética del mismo y su posterior inscripción en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.

Acusación

El hecho por el que llegó a juicio y fue condenado A. O. T. G. tuvo lugar a mediados de marzo de 2020, en horario de la tarde noche aproximadamente, cuando la víctima descendió de un colectivo sobre ruta provincial Nro. 53, en la zona rural cercana a Puesto Viejo y comenzó a caminar por un camino de tierra que lleva a la entrada de una finca

Allí fue interceptada por su ex pareja, el acusado A. O. T. G., quien al momento del hecho se desempeñaba como suboficial de la policía de la provincia. El hombre la agarró fuertemente del brazo derecho, le propinó una patada, la tomó de los cabellos y la ingresó en un automóvil.

El agresor condujo el rodado adentrándose unos cincuenta metros aproximadamente sobre el mismo camino de tierra, estacionó el vehículo y la abusó sexualmente.

Las partes del juicio

Como Fiscal se desempeñó la Dra. Leila Rodríguez en representación del Ministerio Publico de la Acusación. En tanto, la querella estuvo a cargo de la Dra. Tamara Juárez del Centro de Asistencia a la Víctima.

Por su parte la defensa técnica del acusado fue ejercida por la Dra. Silvia Raquel Almazán.

Los fundamentos de la sentencia serán registrados en el Sistema Integral de Gestión Judicial en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la provincia, a partir de lo cual las partes podrán recurrir la misma ante una instancia superior a la del juicio.