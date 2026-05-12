Sadir encabezó la reunión del Consejo para el Desarrollo y Promoción del Corredor Bioceánico de Capricornio

El gobernador Carlos Sadir remarcó la importancia del Consejo como organismo que permite la participación activa de todos los sectores involucrados en el desarrollo del Corredor Bioceánico.

El gobernador Carlos Sadir participó de la reunión del Consejo para el Desarrollo y Promoción del Corredor Bioceánico de Capricornio que se realizó en la Legislatura de Jujuy. En el encuentro se adelantó la presencia de Jujuy en Brasil el próximo 18 de mayo, donde se proseguirá trabajando en la integración regional.

El mandatario recordó que el Consejo, creado por ley, reúne a organismos gubernamentales; universidades; cámaras empresariales y municipios para trabajar en el desarrollo del Corredor, que abarca comercio, servicios, turismo y educación.

Sadir sostuvo que se evidenciaron resultados positivos desde el inicio de su funcionamiento y se busca una participación activa de todos los sectores involucrados. Además, indicó que se discutieron temas como la mejora de las rutas, la seguridad y la salud, enfatizando la necesidad de mantenimiento en los caminos nacionales.

Por último, adelantó que se planifican reuniones en Brasil y Chile para continuar avanzando en la integración y viabilizar el corredor, que ya se considera una realidad en Jujuy.

Colaboración para propiciar productividad y crecimiento

En tanto, el vicegobernador Alberto Bernis agradeció la realización de la reunión en la sede del Poder Legislativo y resaltó la importancia de trabajar en normas que mejoren la realidad del Corredor Bioceánico.

Asimismo, valoró el desarrollo del turismo y la infraestructura vial, citando ejemplos de Paraguay y Brasil en la construcción de autopistas y puentes.

Bernis destacó la necesidad de colaboración entre el Gobierno nacional y las provincias para mejorar caminos y fomentar la productividad y el crecimiento económico. Y expresó su deseo de continuar trabajando en conjunto, mencionando reuniones previas con el presidente de Paraguay y la disposición del Gobierno para colaborar en el desarrollo de estos proyectos.

Invitación a Brasilia el lunes 18

Por su parte, Alejandro Marenco, secretario ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, indicó que se llevó a cabo una reunión para avanzar en el desarrollo del Corredor Bioceánico, convocando a organismos y al sector privado.

Destacó el trabajo realizado desde octubre, especialmente en relación al próximo foro en Antofagasta, y consideró que Jujuy logró avances significativos, no solo en el transporte de camiones, sino también en la promoción de su potencial productivo en áreas como agroindustria, ganadería, turismo y minería.

El funcionario puso de relieve que para el próximo lunes 18 en Brasilia, fueron invitados por la Cancillería de Brasil a participar de encuentro que busca dar pasos concretos en este proceso.

Además, mencionó la colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar estudios que apoyen estas iniciativas y se anunciaron formaciones y capacitaciones en conjunto con la Universidad Nacional de Jujuy para mejorar las competencias del personal en distintos sectores.

Finalmente, adelantó que la agenda incluye la optimización de procesos transfronterizos y la coordinación con otros estados subnacionales y países del corredor.

En la reunión que se desarrolló en el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy estuvieron presente referentes de los sectores público y privado que integran el Consejo para el Desarrollo y Promoción del Corredor Bioceánico Capricornio.

Fabián Tejerina, como saliente titular del órgano que integran múltiples organismos, presentó un informe de gestión, y auguró éxitos al diputado provincial Mario Fiad, en la continuidad de esfuerzos para consolidar este proceso de integración regional.