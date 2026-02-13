Sin acuerdo en la primera reunión del año para consensuar el precio del tabaco para la campaña 2025-2026

Con la presencia de autoridades gubernamentales de las provincias de Salta y Jujuy, integrantes de cámaras, cooperativas e industriales tabacaleros, empezó el diálogo para definir el precio del kilogramo de tabaco Virginia, clase B1F, de acuerdo al patrón tipo vigente.

Con la finalidad de arribar a un acuerdo para determinar el costo del kilogramo de tabaco Virginia de primera calidad, se realizó en la provincia de Salta la primera reunión del año. La actividad estuvo encabezada por el ministro de Producción y Minería local, Ignacio Lupión, y el ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud Robles.

El sector público y el privado debatieron acerca de la actualidad de la actividad tabacalera y comenzaron a trabajar para definir el precio para la campaña 2025 – 2026. En la mesa de diálogo, los distintos actores de la cadena productiva analizaron las distintas variables que influyen en la Argentina y en el mundo en relación a los costos.

Al no haber llegado a un acuerdo para establecer el importe del kilogramo, las partes decidieron reunirse nuevamente en Jujuy el próximo viernes 27 de febrero a las 10.

El encuentro contó con la participación del secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato; la secretaria de Desarrollo Productivo de Jujuy, María Emilia Deiana; el director general de Agricultura, Juan Garay; de miembros de las Cámaras del Tabaco de Salta y Jujuy, de las cooperativas tabacaleras de ambas provincias, de la Asociación Tabacaleros de Salta, de las empresas Alliance One y Massalin Particulares, y productores.