Investigación a periodistas deportivos por lavado de activos: Quique Felman demorado

El periodista Ángel de Brito reveló que el periodista deportivo fue demorado en una investigación judicial en Estados Unidos sobre lavado de activos que involucra a figuras del deporte.

El periodista Ángel de Brito dio a conocer una investigación que involucra a varios periodistas deportivos en una causa por lavado de activos, que se desarrolla en Estados Unidos. Según la información difundida en su cuenta de X, varios exjugadores y personas cercanas a futbolistas y exintegrantes del seleccionado están implicados en estas maniobras.

De Brito destacó que estas personas habrían estado organizando invitaciones para que figuras del deporte asistieran a «realizar presencias en casinos», lo que les permitiría aprovecharse de su consentimiento en circunstancias poco claras. A través de su relato, el conductor de LAM detalló las exigencias que se les imponen a los involucrados en estas actividades: «Que tienen que jugar para otra gente. Que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar. Que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino. Que no se puede tomar alcohol mientras jugás», enumeró.

Además, el relato continuó describiendo un ambiente de control extremo en estos casinos: «Hay que comportarse bien. Que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales».

En el marco de esta investigación, se confirmó que el periodista Quique Felman, que trabaja en TyC Sports, fue demorado por las autoridades. Esta situación ha generado un gran revuelo en el ámbito deportivo y mediático, dado el impacto que tiene sobre la reputación de los involucrados y la seriedad de las acusaciones.

(Cadena3)