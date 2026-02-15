Sergio Galleguillo cierra hoy la Fiesta Nacional de La Chaya en La Rioja

El evento se realiza en el Autódromo de La Rioja. Comenzó el viernes 13 y finaliza hoy, con una grilla de artistas de primer nivel.

Este domingo se vive la última jornada de la Fiesta Nacional de La Chaya, en La Rioja.

Se trata del evento estelar que comenzó el viernes 13 en el Autódromo de La Rioja y cierra este domingo, con la voz del artista local y embajador cultural de la provincia, Sergio Galleguillo.

Este domingo también tendrá la presentación estelar de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo.

La noche del sábado brilló en el escenario riojano Soledad Pastorutti, que ofreció un recital espectacular para los miles de participantes.

(Cadena3)