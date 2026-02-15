Cronograma semanal de Zoonosis

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informa a la comunidad el cronograma de actividades programadas para los próximos días, con el objetivo de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado de la salud animal y pública.

En este marco, se desarrollarán operativos de quirófano móvil, vacunación y registro en distintos sectores de la ciudad, acercando estos servicios a los vecinos.

Miércoles 18

Quirófano móvil – 8:00 hs.

Avda. Flor del Pago 1111

Barrio Campo Verde

Jueves 19

Vacunación y registro – de 9:00 a 12:00 hs

Calle Palpalá Manzana 733 Lote 3

Barrio Alto Comedero

Viernes 20

Vacunación y registro – de 15:00 a 18:00 hs

Baldi esquina La Rioja

Barrio Cuyaya

Desde el municipio se invita a los vecinos a participar de estas jornadas, recordando la importancia de la tenencia responsable y el cuidado sanitario de los animales de compañía.