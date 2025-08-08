Las 24 Horas de Jujuy – SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los trabajadores, y juegan con la necesidad del empleado estatal”

SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los trabajadores, y juegan con la necesidad del empleado estatal”

8 / agosto / 2025 Gremios

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SEOM), convocó a un paro provincial con movilización para ayer jueves 7 de agosto.

La medida de fuerza busca expresar el descontento de los trabajadores municipales, quienes consideran que los aumentos salariales ofrecidos por el gobierno son una insuficientes.

El plan de lucha fue con movilización en Capital y permanencia en la ruta 9 en diferentes localidades del interior. El objetivo, según el sindicato, es “que se sienta la molestia que tienen los trabajadores municipales”.

El delegado del SEOM San Pedro Elías Urzagasty comentó, “justamente ayer se ha se ha iniciado un paro de 24 horas por todas las razones que ya son de público conocimiento. A la hora la verdad que por ahí la situación está siendo insostenible, por ahí no estamos teniendo respuesta del gobierno y el gobierno está jugando con el trabajador”.

Luego destacó, “en este caso nos hemos vuelto vulnerable por el hecho de que ya nuestros pedidos, nuestras necesidades pasa a ser una tercera posición para aquellos que por ahí manejan la provincia”.

Luego mencionó, “estamos al pie de la lucha, siempre tratando de que la gente tenga la convicción de que los derechos pueden ser pisoteados cuando ellos dejan de luchar, entonces una de las razones que siempre hemos tenido presente con la gente es que ellos nunca bajan los brazos.

“Sabemos que la lucha está fuera y las cosas que podemos conseguir siempre van a estar ahí en ese lugar, por ahora gracias a Dios la gente está entendiendo. La problemática que estamos teniendo en la provincia. Pero a la hora de la verdad, jugar con la posición o con la situación del trabajador creo que no es nada favorable, el trabajador tiene que entender que aquellos que nos gobiernan tienen una fecha de caducidad”, agregó.

