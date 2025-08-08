Las 24 Horas de Jujuy – Esperan soluciones: Sigue el pedido de los ex empleados del Banco Provincia de Jujuy

Esperan soluciones: Sigue el pedido de los ex empleados del Banco Provincia de Jujuy

8 / agosto / 2025 Actualidad

Se trata del denominado “Ex Empleados Unidos Banco de Jujuy”, quienes desde hace varios años hacen sentir sus reclamos a fin de que se cumpla lo solicitado.

Ex trabajadores del Banco Provincia

Prosigue el reclamo de los ex empleados del Banco de la Provincia de Jujuy, quienes vienen luchando y piden el pago de la propiedad participada.

Este grupo de ex empleados, señalaron que en el camino muchos de sus compañeros fallecieron sin poder cobrar y actualmente gran parte de estos están enfermos y necesitan cobrar para cubrir sus necesidades primarias y de salud.

En este caso señalaron que existe otra tanda de ex personal que si le pagaron la propiedad participada, y están a la espera se concrete y se haga efectivo el convenio ya que un grupo de compañeros con idénticas condiciones que cobraron mediante convenio en cuotas.

Uno de los referentes de los ex empleados del Banco de la Provincia de Jujuy señaló, “seguimos esperando la concreción del Convenio por la Propiedad Participada ante el Gobierno”.

Luego agregó en referencia a esto, “un grupo ya cobró en noviembre de 2020, pedimos idéntico tratamiento, pero otros seguimos en la espera. Muchos de nuestros compañeros están pasando serias necesidades por razones de salud y varios también partieron de este mundo esperando la materialización de este Convenio del cual nuestro gobernador tiene conocimiento y nos prometió resolver y necesitamos respuestas”.

