SEOM: Empleados del interior reclaman en el Ministerio de Trabajo por despidos

Los mismos son trabajadores municipales de La Mendieta, Fraile Pintado y Volcán, todos con la misma situación, ya que no fueron notificados y se dieron con la novedad que ya no podían prestar servicios.

Esto viene sucediendo en estas comunas del interior de Jujuy y llegaron a la ciudad Capital para denunciar esta arbitrariedad recibir alguna solución por parte del Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia.

La empleada Irma Mamaní de la Municipalidad de Volcán comentó, “me han despedido sin avisarme y fui a buscar mi planilla y no tuve respuesta, yo empecé con un plan municipal, luego me pasaron a jornalizada. Yo trabajaba en la plaza manteniendo y colocando plantas en toda la plaza y no me avisaron nada, fui a buscar mi planilla y no me dijeron nada, me dijeron que esperé al comisionado, pero eso fue ya hace 1 mes y hasta ahora no me llamaron”.

Luego otra empleada Camila también de Volcán remarcó, “hace 3 meses que estoy sin trabajo, yo trabajaba en el sector Barrido y Limpieza de las calles y el primero de junio me di con la novedad que no tenía mi planilla, no nos notificaron y hablamos con el comisionado quien nos dijo que se iban a acomodar que esperemos un mes que nos iban a llamar pero hasta hora pasaron 3 meses y nada, él dice que no hay plata pero sabemos que hizo ingresar a gente del partido de ellos, además son varios y si no hay plata no entendemos porque siguen tomando, así que pedimos que nos reintegren porque como está la situación económica está difícil, además tenemos niños menores a cargo y no entendemos sus justificaciones porque dicen no tener plata pero hacen ingresar a su gente”.

Por otra parte, la empleada Jesica de Fraile Pintado destacó, “yo pertenecía al área de Barrido y entraba a las 15:30 a barrer y cuando fui me di con la novedad que no podía marcar la entrada y la única justificación que nos dan es que es un arreglo político, porque después de esto hubo otros arreglos porque hay 40 efectivos bajo poncho y 50 despedidos, además próximamente saldrá otra lista porque hay otros 50 despidos más y cuando vamos a preguntar el municipio esta acéfalo nadie da la cara ni dice el porqué de los despidos. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta, nosotros en Fraile somos 50 los despedidos después de las elecciones, así que estamos aquí en el Ministerio a la espera de resolver nuestras situaciones”.

A su vez la empleada de Barro Negro, Blanca Patricia recalcó, “mi situación es exactamente igual que mi compañera, me despidieron sin aviso, no mandaron nada, directamente nos levantaron las planillas y no sabemos el porqué nos despiden, en el caso mío no tengo faltas, ni suspensiones, no tengo nada, sin embargo me levantaron la planilla, así que quiero saber el porqué del despido porque esto se debe hacer formalmente con una notificación, yo en la localidad barría las calles porque no estamos divididos por áreas, así que hacia la limpieza y en diciembre de este año cumpliría los 3 años de jornalizada pero también está mi compañera que en este año cumpliría 30 años de servicios además es de planta permanente pero la despidieron, asimismo también tenemos otra compañera que está de parte de enfermo en Buenos Aires esperando a ser operada y le paso lo mismo a pesar de que ella tiene 12 años de servicio y también es planta permanente, estamos todas angustiadas con psicólogos porque uno con esta situación se enferma”.

Para finalizar Nilda López de La Mendieta de la comisión directiva del SEOM expresó, “yo y mis compañeras tanto de Barro Negro como La Mendieta estamos pasando la misma situación de despidos sin aviso y también psicológicamente la están pasando mal porque no tienen cobertura médica, asimismo también tenemos más compañeros que no pudieron venir porque tienen sus hijos y tienen que darles de comer, así que necesitan su sueldo y trabajo, pero prácticamente así es siempre en el interior, nos quitan los sueldos, los días, las jornadas y también hay distintas formas de pago porque directamente somos marginados en el interior, así que ahora estamos viendo cómo solucionarlo y ya hay compañeros hablando con el ministro porque esto no viene de ahora sino que desde hace más de 2 meses venimos presentado notas y no nos dan respuesta, tenemos compañeras de planta permanente que fueron despedidas sin aviso con muchos años de antigüedad y en la pandemia estuvieron en primera línea trabajando pero ahora no son esenciales, pero ellas ahora más que nunca necesitan su trabajo, pero por un voto político le quitaron el trabajo y esto no debería ser así, siempre esa cuestión política de obligarte a ir a los actos, por ejemplo tenemos compañeras que fueron despedidas por no ir a los actos, sin embargo nosotros siempre vamos a trabajar no como los ñoquis que sabemos que tienen y que no están en la provincia pero igual se les paga”.

Por Mauro Ruiz – l24HJ