Seminaristas de Fasta en Jujuy: Días de misión, fraternidad y comunión eclesial en Corpus Christi

La comunidad de Fasta Jujuy vivió una verdadera fiesta con la visita de los seminaristas de Fasta.

Entre el 4 y el 8 de junio, compartieron intensa agenda apostólica, vocacional y fraterna, coronada por la celebración de Corpus Christi junto al Obispo diocesano.

La jurisdicción de Fasta Jujuy recibió una gracia muy especial de la visita del Seminario de Fasta. Durante cinco días de intensa actividad, los seminaristas, acompañados por el rector del Seminario, Pbro. Pedro Giunta, se sumergieron en la vida apostólica y comunitaria de la provincia, «centro neurálgico de Latinoamérica», dejando una profunda huella en los jóvenes, las familias y las obras educativas.

El presidente jurisdiccional de Fasta Jujuy, Pablo Battaglia, destacó el valor de este encuentro señalando que la visita “permitió acompañar de cerca el camino de discernimiento de quienes se preparan para el sacerdocio, dar gracias por sus vidas y renovar el compromiso de rezar por más vocaciones para la Iglesia y para la Ciudad Miliciana”.

Testimonio en las obras y el encuentro con la juventud

Desde su llegada, los seminaristas recorrieron las obras educativas de Fasta en Río Blanco y Ledesma. Allí mantuvieron enriquecedores encuentros con alumnos, docentes, directivos y personal no docente. Además, la agenda incluyó reuniones clave con los jefes de los Rucas Cunumi y Divina Misericordia, lo que permitió estrechar lazos con la realidad juvenil del movimiento en el norte argentino.

El domingo, el Seminario fue protagonista de una jornada vocacional especialmente dirigida a jóvenes de distintos espacios de la comunidad, realizada en conjunto con la Diócesis de Jujuy. Este espacio fue una instancia muy valiosa para animar a los jóvenes a interrogarse sobre el llamado de Dios y a descubrir la vocación como un camino de entrega, servicio y plenitud.

Altar compartido: Corpus Christi junto a la Diócesis de Jujuy

Uno de los momentos cumbres de la visita se vivió en el marco de la Solemnidad de Corpus Christi. Los seminaristas de Fasta participaron activamente de la Santa Misa central y de la posterior procesión diocesana, la cual estuvo presidida por el obispo de Jujuy, Monseñor César Daniel Fernández.

Esta participación pública y litúrgica representó un fuerte gesto de comunión eclesial con la diócesis local, y se convirtió en la oportunidad perfecta para que toda la comunidad rezara unida por el don de la vocación sacerdotal y el surgimiento de nuevos llamados.

Cultura vocacional y vida fraterna en la Ciudad Miliciana

La formación y la vida de comunidad también tuvieron su espacio destacado. El sábado por la noche, el Padre Pedro Giunta dictó una conferencia titulada “La cultura vocacional en la Ciudad Miliciana”, orientada a concientizar sobre la responsabilidad de toda la comunidad en el florecimiento y cuidado de las vocaciones.

Tras la charla, la comunidad disfrutó de un ágape fraterno marcado por el reencuentro y la alegría miliciana. En este marco festivo, se celebró el cumpleaños de la catherina Pamela Suárez y se le dio una cálida bienvenida a la catherina Ofelia Giunta.

A lo largo de toda la estadía, los seminaristas compartieron cenas con distintos convivios locales y fueron alojados en hogares de familias de la jurisdicción. Esta hospitalidad generó espacios cotidianos y profundos de diálogo, testimonio y vida compartida, haciendo de esta visita una experiencia que reaviva el fuego apostólico de Fasta Jujuy.

Por: Redacción Hasta Dios