En «AgroActiva 2026» Jujuy mostró carne de llama magra, con alto valor proteico y bajo contenido graso

De la Puna a AgroActiva, donde las llamas jujeñas que sorprendieron en Armstrong en Agroactiva 2026.

AgroActiva 2026 Edición BNA volvió a mostrar que la ganadería es mucho más amplia, diversa y federal de lo que muchas veces imaginamos. En esta edición, uno de los espacios que más llamó la atención de los visitantes fue la presencia de camélidos provenientes de Abra Pampa, Jujuy, una región reconocida como uno de los grandes centros de producción de llamas del país.

El establecimiento llegó a Armstrong con un plantel de 15 ejemplares, entre hembras y machos, con distintos fenotipos y características productivas. La propuesta despertó curiosidad entre productores, familias y visitantes que recorrieron el sector ganadero de la muestra.

“AgroActiva es una vidriera muy grande, con cobertura nacional. Estar presentes aquí nos abre puertas y nos permite llegar a distintos lugares de la Argentina”, destacó Dante Ríos, expositor y referente del espacio de camélidos.

Una producción con identidad y valor agregado

En Jujuy, donde el stock de llamas ronda las 300.000 cabezas, la actividad tiene un fuerte arraigo productivo y cultural. Si bien históricamente la fibra natural tuvo un rol central, en los últimos años la producción de carne de llama ganó protagonismo, especialmente por su valor nutricional y su potencial comercial.

La carne de llama se destaca por ser magra, de alto valor proteico y con bajo contenido graso, lo que la convierte en una alternativa interesante para consumidores que buscan productos saludables y diferenciados.

Además, ante las limitaciones para la comercialización de carne fresca en otras regiones, los productores impulsan el agregado de valor en origen a través de productos como escabeches, salames, mortadelas, hamburguesas y charqui.

Un atractivo distinto para la región centro

En AgroActiva, las llamas también despertaron interés como animales de granja, de compañía o de presencia visual en campos de la región pampeana. Sus vellones, colores y características particulares las convierten en una alternativa diferente para productores que buscan diversificar sus establecimientos.

La participación de estos camélidos en la muestra refuerza el carácter federal de AgroActiva; un espacio donde no solo se exhibe la producción tradicional, sino también las economías regionales, las historias y el potencial de cada rincón del país.

Con propuestas como esta, AgroActiva Edición BNA vuelve a demostrar que la ganadería argentina está hecha de diversidad, innovación, tradición y oportunidades.

(Agrositio)