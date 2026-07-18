Seguridad diagramó el operativo preventivo para la final del Mundial 2026

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El dispositivo es coordinado por el Ministerio de Seguridad junto a las fuerzas policiales y organismos de emergencia, con acciones preventivas previstas para el período posterior al partido.

Operativo de seguridad para este domingo

El Ministerio de Seguridad llevó adelante una reunión de coordinación para diagramar el Operativo de Prevención y Seguridad que se implementará por la final del Mundial 2026 que se disputará este domingo entre Argentina y España.

El encuentro se realizó en la Central de Policía, donde se definieron las acciones y los puntos estratégicos de prevención que serán cubiertos por las distintas fuerzas y organismos intervinientes, con el objetivo de resguardar a la comunidad y garantizar una respuesta coordinada.

De la planificación participaron representantes de la Dirección General de Emergencias – Defensa Civil; Policía de la Provincia; Bomberos de la Policía; Centro de Operaciones Policiales (CEOP); Cuerpo de Infantería; Policía Turística; Unidades Regionales; Caballería; Brigada de Investigaciones y Criminalística.

El operativo contempla un trabajo articulado entre todas las áreas involucradas, con presencia preventiva en distintos sectores de la provincia durante el período posterior al partido, a fin de preservar el orden, la seguridad y la integridad de la población.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia del compromiso de la comunidad para vivir la jornada con responsabilidad y colaborar con las indicaciones del personal afectado al operativo.

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